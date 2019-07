Il restyling del Venezia passa anche dalle maglie: nuove linee e cura dei dettagli nel kit Away

La rivoluzione arancioneroverde passa anche dalla nuova maglia, presentata proprio in queste ore. Una maglia diversa che rompe gli schemi col passato e che si persenta totally rinnovata. La maglia Away 2019/2020 del Venezia è stata completamente rinnovata rispetto al recente passato, grazie alla importante collaborazione con i designer di Nike, che hanno attivamente collaborato con il club per la realizzazione dei kit gara.

Il kit gara away

Come per il kit Home, anche il kit Away è interamente personalizzato in produzione e spiccano in maniera forte e decisa i colori sociali arancioneroverdi. Le tre fasce verticali occupano infatti in proporzioni uguali, l’intera larghezza della maglia che risulta così fortemente riconoscibile e di grande impatto.



Gallery