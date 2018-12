Serie B, Venezia-Cosenza: risultato partita oggi 23 dicembre 2018

Domenica sfortunata per il Venezia che all'80' perde in casa contro il Cosenza al termine di una gara piuttosto equilibrata con quattro legni colpiti.

La partita

La partita sembra partire meglio per i Leoni che al 3' colgono subito un palo con Citro. Il Cosenza al quarto d'ora alza la testa e per tutto il primo tempo prova a produrre gioco. Uomo di punta è D'Orazio che impensierisce in più di un'occasione gli avversari. In pochi minuti, infatti, la squadra ospite colpisce a sua volta due legni. Prima è Bruccini a colpire la traversa, poi ci pensa Maniero a centrare il doppio palo. Nel secondo tempo la partita riparte in modo equilibrato: occasioni e gioco da una parte e dall'altra con in particolare gli arancioneroverdi che non ne approfittano di un'uscita da brivido del portiere avversario. All'80', poi, il vantaggio del Cosenza con D'Orazio che insacca. Nel finale due occasionissime per il Venezia: ma nè prima Falzerano nè poi Garofalo riescono ad agguantare il pari.

