Inizia il campionato di serie B: Venezia in casa contro la Cremonese

Si riparte: oggi, 24 agosto, è la prima giornata di serie B e il Venezia è impegnato al Penzo (inizio ore 21) contro la Cremonese, squadra non facile e probabilmente tra le più forti del torneo. Il club arancioneroverde è reduce da un campionato tribolato, concluso agli ultimi posti della classifica e risollevato grazie al ripescaggio seguito ai guai del Palermo. Gli acquisti fatti durante l'estate hanno rinforzato l'organico, ma ci sono uomini infortunati, la squadra è in evoluzione e la prima di campionato sarà un test importante per verificare la forma dei Leoni.

Venezia - Cremonese

Per mister Dionisi è necessario «trasportare il lavoro sin qui svolto nel match contro la Cremonese». «C’è un pò di rammarico - ha detto - nell’arrivare a questa partita senza l’organico al completo, però chi è disponibile sta bene e questo è un aspetto importante. Troviamo un avversario forte, una delle favorite del campionato, ma questo a noi non interessa, perchè ciò che conta per noi è quello che faremo. Sono soddisfatto della disponibilià dei miei giocatori e dell’atteggiamento generale della squadra, anche gli ultimi arrivati si stanno inserendo bene e di questo devo ringraziare anche chi è rimasto dalla scorsa stagione».