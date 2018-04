Il Venezia torna alla vittoria in casa, due gol all'Entella e settimo posto blindato

Il Venezia riprende la marcia, incassando tre punti nel match valevole per la 36esima giornata di serie B contro l'Entella. Una vittoria che convince, un 2 a 0 che rinsalda la posizione dei lagunari in classifica in vista dei playoff. Uscire dallo stadio di casa senza punti avrebbe significato fare un passo indietro, contro una squadra, quella di Chiavari (Liguria) non certo irresistibile, al 19esimo posto in classifica generale.

Il match

Il primo tempo che non ha regalato grosse emozioni, a parte un gol piuttosto fortuito di Geijo, che in scivolata ha insaccato il portiere ligure Iacobucci al 27esimo di gioco. Il secondo tempo è ripreso con gli uomini di Filippo Inzaghi più convinti, organizzati nel gioco. Dopo alcune conclusioni e azioni pericolose degli arancioneroverdi, al 60esimo minuto ha raddoppiato Falzerano: dopo un contropiede micidiale dei lagunari, la punta ha saltato il portiere, depositando il pallone in rete.