Venezia fermato da una traversa: con l'Entella finisce 2-2

Il Venezia al Penzo incontra l'Entella, squadra posizionata al settimo posto in classifica, e tenta di sfatare il tabù delle mura amiche di casa.

La partita

Ritmi sostenuti già dai primi minuti quando il Venezia tira fuori la grinta e chiarisce subito agli avversari la fame di punti. Già al 9' Longo la sblocca dal dischetto, dopo essersi guadagnato il rigore. La reazione degli avversari arriva solo al 17' ma è al 28' che l'Entella trova il pareggio con De Luca atterrato in area da un fallo di Modolo. Altro rigore e 1-1. La prima frazione di gioco si chiude con la grande occasione di Morra che spreca a due passi dalla rete. Nella ripresa i ritmi restano alti ed entrambe le squadre provano a portarsi in vantaggio. L'Entella ha una chance con Schenetti, i lagunari con Capello che si coordina e pennella un capolavoro in rovesciata che si stampa sulla traversa. Alla mezz'ora cambia nuovamente il risultato per i veneti: è Aramu a pennellare un'ottima punizione e insaccare l'1-2. I liguri non demordono, tentano il forcing finale e al 92', ancora una volta, l'Entella trova l'insperato pareggio:è Mancosu ad andare in rete risolvendo una mischia. Un pareggio che vale ancora la zona playoff per l'Entella ma anche la zona playout-retrocessione per il Venezia.

Venezia-Virtus Entella 2-2

Reti: 9’ pt Longo rig., 29’ pt De Luca rig., 34′ st Aramu, 47′ st Mancosu

VENEZIA (4-3-1-2) : Lezzerini 6; Lakicevic 6.5, Modolo 5, Cremonesi 5, Ceccaroni 5.5; Firenze 5.5 (17’ st Zigoni 6), Fiordilino 6 (37′ st Lollo sv), Maleh 6.5; Aramu 7 (41′ st Riccardi sv); Longo 7, Capello 6.5. A disposizione: Bertinato, Pomini, Fiordaliso, Zuculini, Senesi, Caligara, Montalto, Marino, Monachello. All.: Dionisi 6.

VIRTUS ENTELLA (4-3-1-2) : Contini 5; Coppolaro 5, Chiosa 6, Pellizzer 6.5, Sala 6; Mazzitelli 5 (25’ st Dezi 6.5), Paolucci 6.5, Settembrini 7 (41′ st M.De Luca); Schenetti 6.5; Morra 6, G.De Luca 7 (41′ st Mancosu 7). A disposizione: Paroni, Zaccagno, Chajia, Crialese, Nizzetto, De Col, Toscano, Poli. All.: Boscaglia 6.5.