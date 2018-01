"A volte ritornano", e che ritorno! Inzaghi si affida a Geijo che regala i 3 punti al Venezia

Alle ore 15.00 il Penzo apre le proprie porte sulla 23° giornata del campionato di Serie B: gli arancioneroverdi ospitano i romagnoli del Cesena, squadra che con i suoi 24 punti occupa il 17° posto in classifica, a sole cinque lunghezze dal Venezia.

Il primo tempo è piuttosto avaro di occasioni, dagli spalti il pubblico di casa invoca maggior velocità di gioco e concretezza nella fase offensiva. Salvo tre ammonizioni in rapida successione (al 37’ Esposito per fallo su Modolo, subito dopo stessa sanzione per Gori, che dalla panchina alimenta le proteste per il fallo appena subito e al 43’ di Noia del Cesena) la prima frazione di gara non offre grandi emozioni e congeda le due formazioni sullo 0-0.

Gli arancioneroverdi tornano dagli spogliatoi con uno spirito indubbiamente diverso, in campo mettono una nuova dose di convinzione e aggressività: già al 52’ Falzerano (uno dei migliori nelle fila veneziane) va vicino al sorpasso ma la palla esce di un soffio. La partita deve attendere il 70’ per sbloccarsi, ci pensa Geijo Pazos, il veterano. A 10 minuti dalla fine il solito Audero compie un miracolo dei suoi per negare il gol del pareggio a Laribi e fissare il risultato sul definitivo 1-0.

VENEZIA FC: Audero, Domizzi, Modolo, Andelkovic, Bruscagin, Falzerano, Stulac, Suciu, Garofalo, Litteri, Geijo Pazos. Allenatore: Filippo Inzaghi.

CESENA: Fulignati, Donkor, Esposito, Scognamiglio, Perticone, Kupiz, Di Noia, Schiavon, Vita, Laribi, Cacia. Allenatore: Fabrizio Castori.