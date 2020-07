Arriva l'Empoli, il Venezia si ferma a tre risultati utili consecutivi: il punto

Il Venezia, reduce da due vittorie consecutive e da un pareggio, inciampa contro l'Empoli e perde per due reti a zero.

La sintesi

Il match si decide nella ripresa quando gli azzurri trovano la via della rete, per due volte, con bomber Mancuso. Il Venezia rischia realmente di trovare il gol al termine della ripresa: è l'80' quando Brignoli compie un doppio intervento prima su Capello e poi su Zigoni. Due parate che dicono no ai lagunari. C'è tempo nel finale per l'azione di Frattesi che sfiora la terza segnatura. Uno stop, quello veneto, inaspettato forse ma una vittoria meritata per i toscani che agganciano il treno della corsa ai playoff. La squadra di Dionisi invece deve fare i conti con una sconfitta che smorza il clima felice delle ultime uscite stagionali: indispensabile approcciare la gara con lo schiacciasassi Benevento in modo diverso. O la corsa salvezza si farà davvero più complicata.