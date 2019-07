Il Venezia ha un piede in serie B: la Covisoc boccia il ricorso, Palermo tra i dilettanti

Era nell'aria, ora è ufficiale. La Covisoc boccia il Palemo, che adesso è fuori dalla serie cadetta. L'organo di controllo ha riscontrato anomalie nella documentazione rispetto ai parametri richiesti, uno su tutti il ritardo nel deposito della fideiussione da 800mila euro necessaria per l'iscrizione al campionato. La società rosanero ha ora tempo fino alle 19 dell’8 luglio per presentare ricorso. Quindi ci sarà il verdetto definitivo del Consiglio federale, previsto per il 12 luglio. Una giornata che potrebbe sancire, a diritto, il reintegro in B del Venezia Fc, che proprio ieri ha annunciato di avere depositato tramite pec tutta la documentazione necessaria per iscriversi al campionato cadetto 2019/2020. Il segretario generale del club, Davide Brendolin, ha poi consegnato presso la sede della Lega di Serie B a Milano brevi manu la fideiussione bancaria a completamento della documentazione inviata.

Nuovo ricorso

I Tuttolomondo, titolari del Palermo, però non si arrendono e vogliono dare battaglia in tutte le sedi opportune per ribaltare la sentenza. «Ce lo aspettavamo. - è il commento a caldo di Salvatore Tuttolomondo - Stiamo già preparando un ricorso, ovviamente c’è ancora fiducia e ribalteremo il tutto. Ci batteremo punto su punto per venirne fuori. State tranquilli che abbiamo ragione noi. C’è un complotto contro il Palermo e ve lo abbiamo già detto ampiamente. Ma noi siamo il Palermo e ne verremo fuori».

