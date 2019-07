Il Venezia ripescato in serie B

Il Venezia FC torna in serie B: il consiglio federale della Figc in corso a Roma, dopo le valutazioni della Covisoc, ha decretato l'esclusione dal campionato 2019/2020 del Palermo a causa delle gravi inadempienze evidenziate dal club rosanero all’atto della presentazione della domanda di iscrizione. Al posto del club siciliano è stato ripescato, appunto, il Venezia, che era retrocesso in C dopo aver perso i playout contro la Salernitana. La buona notizia era stata anticipata dal presidente Joe Tacopina, che ieri aveva detto: «Alla fine della giornata di domani saremo in B».

Venezia in serie B

La società veneziana nei giorni scorsi aveva annunciato di avere depositato tramite pec tutta la documentazione necessaria per iscriversi al prossimo campionato cadetto. Il segretario generale del club, Davide Brendolin, aveva poi consegnato presso la sede della Lega di Serie B a Milano brevi manu la fideiussione bancaria a completamento della documentazione inviata.

