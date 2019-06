Il Venezia si gioca una parte di B a Salerno. Cosmi: «Una mazzata, ma daremo tutto»

«È stata una mazzata perché non ce l'aspettavamo, ormai avevamo acquisito nel tempo il diritto a dover pensare di essere salvi». Nel corso della conferenza che ha preceduto la gara di andata dei playout di serie B, l'allenatore arancioneroverde Serse Cosmi ha ribadito lo stesso concetto già espresso nel punto stampa precedente al ricorso al Tar, con il quale la società chiedeva non di annullare, bensì di sospendere temporaneamente le due gare fondamentali per la permanenza nella serie cadetta.

RICORSO AL TAR RESPINTO

Cosmi: «Dovremo tirare fuori il meglio»

Domani quindi si gioca, fischio d'inizio allo stadio Arechi di Salerno alle 20.45. Il ritorno è fissato per domenica, ovviamente al Penzo, alle 18. I giocatori dovranno metterci anima e cuore per strappare la permanenza in B, dopo che per oltre due settimane, certi della salvezza, non si sono allenati adeguatamente per affrontare i match più importanti dell'intera stagione. «La squadra non ha vissuto bene questa settimana, - ha aggiunto Cosmi in conferenza - sarei stato preoccupato del contrario, ma allo stesso tempo si è calata in quello che è diventato un obbligo. E necessariamente nel momento in cui scendi in campo devi tirare fuori il meglio di te stesso e la tua voglia di rivalsa».

Squadra senza leader

La squadra, l'allenatore ed il suo staff hanno fatto tutto quanto il possibile: assemblare partite, ritmi di allenamento più intensi, un lavoro specifico che ha aiutato a pensare a quello che sarà poi necessario fare e dare sul campo di gioco. «Questi giorni sono stati fondamentali, - ha aggiunto Cosmi - è emersa la certezza di avere un grande staff vicino a me. Quasi tutti hanno reagito da grandi: mi ricorderò sempre di questo periodo perché i giocatori mi hanno dato l'impressione di essere ragazzi, puliti e veri». Peserà sicuramente l'assenza di capitan Domizzi in campo, «leader della squadra e capace di interpretare e leggere le situazioni», mentre Segre e Zennaro rientreranno dalle nazionali e saranno a disposizione della squadra.

