Il Venezia non tiene il vantaggio: col Trapani arriva un pareggio

Il precedente vinto dal Venezia per 1-0 è l'unico della serie B tra le due formazioni che nella partita odierna si affrontano al Penzo.

La partita

Il match comincia a ritmi blandi e, complici un paio di infortuni tra cui quello dell'esordiente arancioneroverde Molinaro, stenta realmente a decollare. Un cambio di rotta alla gara la imprime al 25' Aramu pronto sul cross di Capello ad anticipare Kupisz. La reazione degli avversari a quel punto non si fa attendere: l'assalto rischia di concretizzarsi realmente al 33' quando Biabiany per poco non manca la deviazione vincente. Sul finale annullata anche una rete per fuorigioco al Trapani. La ripresa riparte con il Trapani in avanti, la difesa arancioneroverde in affanno si salva. Che la rete per i siciliani sia nell'aria, in realtà, lo sentono anche i tifosi e al 74' lo spauracchio si materializza: a segnare l'1-1 è Pettinari bravo a colpire di testa una punizione dei compagni. Il Venezia, colpito, tenta di reagire e costruisce un paio di buone azioni: ma il gioco da entrambe le parti è più agonistico e nervoso che preciso e dopo poche opportunità e tre minuti di recupero si chiude sull'1-1.

Venezia-Trapani 1-1

Marcatori: 25’ pt Aramu, 29’ st Pettinari

VENEZIA (4-3-1-2) : Lezzerini; Lakicevic, Modolo, Cremonesi, Molinaro (18’ pt Ceccaroni); Zuculini, Suciu (1’ st Lollo), Caligara (25’ st Monachello); Aramu; Montalto, Capello. A disposizione: Bertinato, Pomini, Fiordaliso, Senesi, Zigoni, Simeoni, De Marino. All.: Dionisi.

TRAPANI (3-5-2) : Carnesecchi; Fornasier, Strandberg, Scognamillo; Moscati (25’ pt Kupisz), Luperini, Taugourdeau, Coulibaly, Del Prete (28’ st Evacuo); Pettinari, Biabiany (19’ st Dalmonte). A disposizione: Stancapiano, Bruno, Pagliarulo, Aloi, Minelli, Odjer, Candela, Scagli, Colpani. All.: Castori.