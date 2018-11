Venicemarathon, la foto degli atleti con l'acqua alle caviglie ha fatto il giro del mondo

Va in archivio la 33. Huawei Venicemarathon, corsa lo scorso 28 ottobre a Venezia: un’'edizione che rimarrà nella storia e nei ricordi dei tantissimi partecipanti che, con coraggio e ironia, non si sono fatti fermare dall'acqua alta e sono arrivati al traguardo di riva Sette Martiri.

Atleti

Il mondo intero ha applaudito gli "eroi", le foto degli atleti con l’acqua alle caviglie ha letteralmente fatto il giro del mondo attraverso televisioni, giornali e social e in tanti potranno dire “quel giorno c'ero. Sono molti i runners che hanno vissuto quest'esperienza in modo esaltante, consci del fatto che solo alla Venicemarathon si può provare l'ebrezza di correre nell'acqua.

Organizzatori e volontari

Anche per gli organizzatori e per i volontari è stata una giornata epica. il Venicemarathon Club ha dimostrato di saper affrontare e gestire nel migliore dei modi una situazione d’'emergenza, caratterizzata da raffiche di vento fortissime e mare molto mosso che ha reso difficile persino il trasporto delle sacche degli atleti dalla partenza all'arrivo. Ma soprattutto la macchina organizzativa ha dimostrato di essere rapida nell’'allestire un percorso alternativo, quello cioè che ha escluso il passaggio in piazza San Marco, la parte più bassa della città e quindi quella con i livelli più alti d’'acqua. Sul percorso, fondamentali sono stati gli oltre 2.000 tra volontari e addetti della polizia di Stato, dei carabinieri, della polizia Municipale di Venezia e dei comuni della Riviera del Brenta, dei vigili del fuoco, della protezione civile e del servizio sanitario che hanno garantito la massima sicurezza di tutti gli atleti.

Charity Program

Un'edizione che ha lanciato la nuova iniziativa “Allenati con noi Dai 10K ai 42K in 5 mesi”, grazie alla quale molte persone sono riuscite ad arrivare in fondo alla loro prima maratona o a realizzare il loro sogno cronometrico: un'edizione che contribuirà a fare del bene attraverso la "maratona solidale" del Venicemarathon Charity Program, che a oggi ha già raccolto oltre 70 mila euro e che resterà aperto ancora per tutto il mese di novembre per raccogliere le ultime donazioni. Un nuovo obiettivo attende ora la Venicemarathon, quello di diventare un evento ad “Impatto Zero”. L’'edizione 2019 è stata infatti scelta dalla Regione Veneto come evento pilota per il nuovo progetto di tutela ambientale e del territorio. A breve apriranno anche le iscrizioni per la 34. Huawei Venicemarathon che si correrà domenica 27 ottobre 2019.