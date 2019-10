Oltre 30mila partecipanti tra Maratona e Family run. E a breve aprono le vendite per l'anno prossimo

Alla Venicemarathon di ieri hanno corso 13mila concorrenti, altri 18.500 hanno partecipato alle varie "tappe" che hanno preceduto la maratona e che si sono svolte a Chioggia, San Donà, Dolo e Mestre, a partire dal 5 ottobre. In tutto oltre 30mila persone, un pubblico vasto ed eterogeneo che dimostra il successo di questo tipo di manifestazione sportiva. Gli organizzatori già domani saranno negli Usa con una delegazione che, in occasione della New York City Marathon, inizieranno il tour promozionale per la prossima edizione della maratona di Venezia (25 ottobre 2020).

Iscrizioni per la 35^ edizione

Le iscrizioni per il 2020 apriranno, come di consueto, venerdì 29 novembre in occasione del Black Friday. Sono invece già aperte le iscrizioni degli altri due eventi organizzati da Venicemarathon: il CMP Venice Night Trail in programma sabato 4 aprile e la decima edizione della Jesolo Moonlight Half Marathon & 10K che si correrà sabato 16 maggio.

Maratona internazionale

Le immagini della 34^ Huawei Venicemarathon hanno fatto ieri il giro del mondo. In Sud America, Cina, Israele e Nuova Zelanda sono state trasmesse oltre 3 ore di diretta, mentre i 3 minuti di highlights sono stati distribuiti dall’Eurovisione in oltre 70 paesi. In Italia, la gara è stata trasmessa in diretta da Raisport e mandata in replica, sempre sulla stessa rete, ieri pomeriggio alle 14, questa mattina alle 8, domani 14.30 e giovedì 31 ottobre alle 5.40.

Solidarietà

E poi c'è la raccolta fondi. Venicemarathon ha raccolto fino ad oggi 75.980 euro ma il Charity Program non finisce qui, perché molte associazioni daranno la possibilità di donare anche nei prossimi mesi, sempre attraverso il circuito Rete del Dono. Grande successo è stato riscosso anche per la "Messa del maratoneta", promossa da Athletica Vaticana, che ha portato fedeli di tutto il mondo alla celebrazione tenutasi nella chiesa di San Zulian, nella quale è stata impartita la benedizione del maratoneta.