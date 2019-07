Confermato un altro "vincente": anche Vidmar rinnova con gli orogranata per la prossima stagione

Confermato un altro importante tassello della passata, e vincente, annata orogranata. L’Umana Reyer ha ufficializzato che Gašper Vidmar farà parte della prima squadra 2019/2020. Centro sloveno di 211 cm, nato a Lubiana il 14 settembre 1987, “Gapi” ha disputato 54 partite in orogranata contribuendo alla conquista del quarto scudetto della storia del Club.

Carriera

In carriera Vidmar aveva già vinto due titoli turchi Fenerbahce (2008 e 2010) e un Campionato Europeo con la Slovenia (2017) e nei playoff è stato un fattore molto importante per il gruppo di De Raffaele con 6 punti, 4,2 rimbalzi e tanta presenza in attacco e in difesa.