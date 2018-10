Ora c'è l'ufficialità: esonerato Stefano Vecchi, il Venezia a Walter Zenga

Ora è ufficiale: il Venezia ha esonerato Stefano Vecchi ed affidato la prima squadra a Walter Zenga. Mancava solo la conferma della società, dopo cheuna gaffe su una "story" di Instagram era risuonata come una mezza conferma. L'ex uomo ragno è quindi il nuovo allenatore dei lagunari, spetterà a lui il compito di portare fuori da una pericolosa posizione di classifica la squadra. La notizia del probabile esonero dell'ex allenatore delle giovanili dell'Inter Vecchi era nell'aria da qualche tempo, a fronte di un ruolino di marcia nella serie cadetta tutt'altro che invidiabile.

Tacopina a Venezia

Proprio nella giornata di giovedì è giunto a Venezia il presidente degli arancioneroverdi, Joe Tacopina, impossibile non ricondurre il suo arrivo alla necessità di prendere una decisione rilevante. Come per l'appunto l'esonero. L'attuale situazione di classifica parla di un Venezia al 16esimo posto nella serie cadetta, con 4 punti, frutto di una vittoria, un pareggio e 4 sconfitte, troppe per una squadra che l'anno scorso ha cullato il sogno di approdare nella massima serie, disputando anche i playoff. Walter Zenga sarà presentato sabato mattina alle 11.30 allo store di via Poerio a Mestre, all'M9.