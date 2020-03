VIDEO Bibione, il parroco prega tra le vie della città con gli altoparlanti

Don Andrea Vena, parroco di Bibione, in questi giorni di emergenza per il Coronavirus dopo la Santa Messa in diretta su Facebook è salito a bordo di un veicolo, munito di microfono e altoparlanti, per girare tra le vie della città portando le sue preghiere ai cittadini, che hanno apprezzato il suo gesto