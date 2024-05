Al via il concorso nazionale donna e lavoro 2024

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il Concorso nazionale Donna e Lavoro, organizzato dall’Agenzia per il Lavoro Eurointerim, riparte con la 12° edizione. Testimonial d’eccezione 2024 sono le vincitrici 2023 Francesca Cosmi e Alessandra Nicolosi, mamma e figlia, che si erano aggiudicate il primo premio con Bestest, un esame per la valutazione della qualità della struttura ossea utile, non solo al momento della diagnosi, ma anche nel monitoraggio e nella prevenzione delle alterazioni a livello della struttura ossea. Il Concorso è rivolto, come di consueto, a startup e imprese a tema Donna e Lavoro. Possono presentare un progetto: sia startup che vogliono proporre un’idea ben precisa e sono formate da un team disposto a svilupparla, sia imprese con un progetto innovativo al femminile, che singoli individui, senza un team ma con talento e un’idea originale da realizzare. “Siamo da sempre attenti alle tematiche che riguardano la parità di genere. – Afferma Luigi Sposato, Presidente di Eurointerim Spa Società Benefit -. Il Concorso è nato nel 2007 proprio a questo scopo e da allora ha premiato 80 donne in 11 edizioni, con 140.000 euro di investimento. I progetti negli anni sono cresciuti in qualità e le donne hanno dimostrato tutto il loro talento e la capacità di fare squadra”. L’idea vincente verrà premiata da Eurointerim con un riconoscimento in denaro di 3.000 euro. Il secondo e il terzo classificato verranno premiati rispettivamente con 2.000 euro e 1.000 euro. La Giuria anche quest’anno sarà tutta al femminile e sarà composta da: Margherita Morpurgo, Silvia Oliva, Alice Pievani e Alice Zantedeschi di Fili Pari, Sonia Perazzolo, Marisa Roncato, Alessia Selmin, Gaya Spolverato. Otto donne con profili lavorativi diversi, ma accomunate da forte intraprendenza e spirito imprenditoriale. I criteri di valutazione si baseranno su innovatività e originalità, realizzabilità tecnica e tempi di sviluppo, sostenibilità economica dell’iniziativa, mercato di riferimento, concorrenza e impatto sociale e ambientale. E’ possibile inviare le candidature entro il 15 Settembre 2024. Dopo il successo 2023, Eurointerim organizza anche la 2° edizione del Premio Ispirazione Donna, che ha l’obiettivo di celebrare donne straordinarie che si sono contraddistinte nella vita di tutti i giorni. Tutti, uomini e donne maggiorenni, potranno candidare la propria Donna d’Ispirazione a partire dal 27 maggio. Per visualizzare i bandi e i form di iscrizione per partecipare: www.donna-lavoro.it Per informazioni e adesioni: Visita il sito e candida la tua idea! Numero Verde 800 02 03 03 Mail: concorso@eurointerim.it Facebook: Concorso Donna E Lavoro Twitter: @DonnaeLavoro Instagram: concorsodonnaelavoro