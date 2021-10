Le cose a cui pensare prima di prendere un animale domestico

Una guida con le informazioni utili e i suggerimenti per chi sta pensando di accogliere un cucciolo in famiglia

Avere un animale domestico, che sia un cane o un gatto, è una scelta che cambia la vita. Condividere le proprie giornate e la propria casa con un cucciolo, infatti, riempie di gioia, affetto, amore e tanto divertimento. Sono diversi i benefici di un animale sulla vita e sul benessere psicofisico delle persone e gli stessi effetti positivi si riscontrano anche nei bambini che crescono vicini a un cane o gatto in casa e imparano da subito a relazionarsi con gli animali, a responsabilizzarsi e iniziano a capire il valore della civersità. Se avere un animale in casa è un fatto estremamente positivo, prima di prenderne uno ci sono diverse cose a cui pensare perché i benefici vanno di pari passo con altri elementi da tenere in considerazione e che potrebbero far cambiare idea sull'adozione. Scegliere di vivere con un cane o gatto, infatti, è molto impegnativo e anche dispendioso a livello economico. Questa decisione, infatti, andrebbe presa dopo una lunga riflessione in quanto si tratta di un atto di grande responsabilità.

Come scegliere se adottare o meno un cane o gatto

Al di là della sensibilità personale e dei benefici dell'avere un animale in casa prima di tutto bisogna pensare se si ha il tempo, lo spazio e i soldi necessari per far vivere il cane o il gatto in serenità e sicurezza. Ogni animale, infatti, ha bisogno delle sue cure, di essere educato, di cibo, eventuali medicinali, visite dal veterinario e tanto tempo da passare insieme al suo padrone, oltre allo spazio in cui correre e giocare.

Prendersi cura di un cucciolo, infatti, equivale ad avere in casa un bimbo piccolo e i doveri e le cure richieste sono analoghi a quelli di un genitore che deve accudire suo figlio. È anche importante fare una scelta affine con la propria sensibilità e quella della propria famiglia, con gli spazi che si hanno a disposizione, con gli orari di lavoro e la città in cui si vive. Non bisogna mai puntare solo sulla razza e sull'estetica di un cane o gatto, bisogna pensare al carattere, all'affinità con il proprio modo di vivere, se si ha tempo a disposizione per stargli vicino o se questo non sarebbe abbastanza.

In più, prima di comprare un cucciolo da una cucciolata con pedigree, bisogna pensare al fatto che nei canili italiani ci sono oltre 115.000 cani in cerca di casa e circa 2600000 gatti in cerca di una famiglia. E salvare e dare una nuova vita a un animale abbandonato fa davvero la differenza.