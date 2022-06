I cani e gatti in cerca di casa a Venezia

Condividere il proprio amore con un cucciolo è una delle cose più belle che si possano fare, ancor di più se si tratta di un gattino o un cagnolino abbandonato e desideroso di dare affetto al proprio nuovo padrone. Sono tanti i cuccioli che cercano casa a Venezia e, tra questi, vogliamo segnalarvi una coppia di gattini di due mesi e un'allegra cagnolina che non aspettano altro che di trovare una nuova abitazione.

Per tutti quelli che sono alla ricerca di un cagnolino o di un gattino da accogliere in casa o che desiderano da molto tempo un animale domestico, ecco alcuni dei cuccioli in cerca di famiglia nel canile Gli amici del Rifugio Mamma Rosa di Marano, in provincia di Venezia.

Leo

Leo è un dolcissimo cane di 11 anni, fisicamente molto in forma che ama le passeggiate e stare con le persone. Anche se, solitamente, i vecchietti brontoloni non li guarda nessuno, Leo è in rifugio che aspetta una nuova famiglia a cui dare tutto il suo amore.

Per info e appuntamenti contattare il rifugio al 3477490661.

Gattino

Lui non ha ancora un nome ma è un gattino in cerca di casa e di una famiglia che lo accolga a braccia aperte. Si tratta di un gattino tigrato con due occhioni che parlano da soli e pronto a fare breccia nel cuore di tutti.

Per info e adozioni, contattare il numero

Adozioni su appuntamento: 324 8631645 attivo tutti i pomeriggi dalle 16 alle 18.30.

Gli Amici del Rifugio Mamma Rosa

Mamma Rosa è una vera e propria casa per animali nel comune di Marano, in provincia di Venezia. Il progetto è nato per volontà di continuare l'attività decennale del Rifugio Mamma Rosa di Mira, chiuso definitivamente nel 2013. Oggi, l'Associazione degli Amici del Rifugio Mamma Rosa ha dato vita a una nuova struttura in grado di ospitare gli animali abbandonati in un ambiente il più consono possibile alla loro natura e permettere ai cuccioli più sfortunati di essere accolti in una famiglia che li aiuterà a trovarne una tutta loro.

Chi è interessato alle adozioni può contattare Gli Amici del Rifugio Mamma Rosa scrivendo una e-mail all'indirizzo: mammarosa.rifugio@gmail.com oppure visitando la pagina Facebook della casa per animali abbandonati.