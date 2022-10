Alimenti pericolosi per il cane. Quali cibi evitare assolutamente

Avere un'alimentazione bilanciata e salutare è importante non solo per gli esseri umani ma anche per gli animali. I propri amici a quattro zampe, infatti, proprio come noi, hanno bisogno di ingerire cibi buoni, equilibrati e non processati per evitare processi di infiammazione e problemi di salute. Se tendiamo, infatti, a pensare che un cane potrebbe mangiare tutto proprio come noi, sbagliamo. Ma quali sono i cibi che un cane non dovrebbe mai mangiare? Quali gli alimenti a cui stare attenti? Ecco una lista di tutto ciò che un cane non dovrebbe ingerire.

Gli alimenti che i cani non dovrebbero mai mangiare

Gelato : iniziamo con il gelato, cibo nocivo per il cane perché pieno di zuccheri e lattosio. Il gelato, infatti, potrebbe mettere a rischio la digestione del cane e la sua salute.

: iniziamo con il gelato, cibo nocivo per il cane perché pieno di zuccheri e lattosio. Il gelato, infatti, potrebbe mettere a rischio la digestione del cane e la sua salute. Cioccolato : Anche il cioccolato andrebbe evitato perché dannoso per la salute del cane, soprattutto quello fondente. Il cioccolato, infatti, nel cane aumenta i battiti cardiaci, provoca tremori e porta a una forte sete nel cane.

: Anche il cioccolato andrebbe evitato perché dannoso per la salute del cane, soprattutto quello fondente. Il cioccolato, infatti, nel cane aumenta i battiti cardiaci, provoca tremori e porta a una forte sete nel cane. Uva: Anche l'uva, soprattutto l'uva sultanina non andrebbe mai data da mangiare al proprio cane perché nociva per il funzionamento dei reni.

Altri alimenti pericolosi

Oltre a questi tre cibi, ci sono anche altri alimenti che possono essere dannosi per il proprio amico a quattro zampe.