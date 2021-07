I gatti in cerca di casa a Venezia

Non c'è niente di più forte del legame tra l'uomo e i gatti. Nonostante il luogo comune circa la loro anaffettività, i mici, in realtà, sono animali domestici affettuosissimi e fedeli, tanto quanto i loro amici cani. Ecco allora che oggi vogliamo proporvi tutti i gattini che sono stati, purtroppo, abbandonati e che cercano casa a Venezia. Uno più bello dell'altro.

Per ora, questi trovatelli, si trovano nel Rifugio per animali Mamma Rosa a Marano ma non vedono l'ora di venire a casa vostra.

Due mici di quattro mesi

Due micetti di 4 mesi cercano urgentemente casa a Venezia e provincia. Si tratta di due dolcissimi trovatelli volutamente lasciati per essere trovati da qualcuno ma, ad ogni modo, sani e abituati alla lettiera.

Sono abituato alla lettiera, sani

Info: Amici del Rifugio Mamma Rosa

SMS: 3271438320, e-mail: mammarosa.rifugio@gmail.com

Gattini in cerca di famiglia

Uno più bello dell'altro, maschietti e femminucce di colori diversi dal bianco al nero fino a passare per il tigrato e, soprattutto, pronti a trovare una famiglia a cui dare amore.



Gli Amici del Rifugio Mamma Rosa

Mamma Rosa è una vera e propria casa per animali nel comune di Marano, in provincia di Venezia. Il progetto è nato per volontà di continuare l'attività decennale del Rifugio Mamma Rosa di Mira, chiuso definitivamente nel 2013. Oggi, l'Associazione degli Amici del Rifugio Mamma Rosa ha dato vita a una nuova struttura in grado di ospitare gli animali abbandonati in un ambiente il più consono possibile alla loro natura e permettere ai cuccioli più sfortunati di essere accolti in una famiglia che li aiuterà a trovarne una tutta loro.

Chi è interessato alle adozioni può contattare Gli Amici del Rifugio Mamma Rosa scrivendo una e-mail all'indirizzo: mammarosa.rifugio@gmail.com oppure visitando la pagina Facebook della casa per animali abbandonati.