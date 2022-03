Come favorire il benessere del cane e del gatto in primavera

L'arrivo della primavera è sempre un momento di cambiamenti non solo per per gli esseri umani ma anche per gli animali. Arrivano nuovi odori, colori, le fioriture, la consistenza dell’erba e dei prati, un maggior numero di ore di luce e le giornate più calde: con il risveglio della natura anche gli amici a 4 zampe, come le persone, vivono una stagione di passaggio potenzialmente destabilizzante.

«Con l’arrivo della primavera cambia non solo l’ambiente naturale e circostante ma cambiano spesso anche le abitudini delle persone e dunque si tratta di un vero e propri momento di passaggio che introduce diversi nuovi stimoli e cambiamenti - commenta Chiara Passalacqua, Medico Veterinario Esperto in Comportamento Animale e Presidente di S.I.S.C.A (Società Italiana Scienze del Comportamento Animale) - In primavera, con il maggior numero di ore luce, si produce un regolamento dei ritmi circadiani regolari dall’ipofisi che determina l’inizio di una nuova fase. “I più esposti ad un possibile disorientamento sono i cuccioli, i cani più giovani, che non hanno ancora memorizzato o vissuto l’esperienza del passaggio stagionale e per i quali è tutto davvero nuovo: devono familiarizzare con tanti elementi che non conoscevano»

I cani più giovani, cuccioli e adolescenti, avranno un maggiore desiderio di esplorare, di fare passeggiate più lunghe, di giocare in libertà.

«È sicuramente questo il momento giusto per aiutarli a socializzare, per restare all’aperto più a lungo, accompagnarli nella scoperta di luoghi e cose nuove, lasciarli incontrare e giocare con altri cani, favorendo nuove esperienze sociali - osserva la dott.ssa Passalacqua - In questo senso, anche per i cani più anziani e poco attivi, che magari in inverno sono usciti poco, può essere un ottimo momento per ritrovare vigore fisico cui si accompagna un migliore tono dell’umore. Importante, però, ricordare che i cani sono più sensibili degli umani al calore e se le passeggiate si allungano e l’attività fisica si intensifica sarà necessaria più acqua da rendere sempre disponibile»

I disagi a cui vanno incontro gli animali durante la primavera

M aggiore perdita di pelo , un fatto naturale che si può gestire con una buona patica di spazzolamento del pelo

, un fatto naturale che si può gestire con una buona patica di spazzolamento del pelo Possibili allergie legate alle fioriture e ai pollini che possono provocare dermatiti o crisi allergiche

legate alle fioriture e ai pollini che possono provocare dermatiti o crisi allergiche Gastrite e inappetenza sono altri aspetti caratteristici del cambio di stagione nei soggetti predisposti

sono altri aspetti caratteristici del cambio di stagione nei soggetti predisposti Inizia poi la stagione più rischiosa in termini di malattie da parassiti , causate da pulci, zecche e pappataci: dalla primavera e per i mesi estivi la protezione deve essere particolarmente accurata e possibilmente estesa all’ambiente domestico.

, causate da pulci, zecche e pappataci: dalla primavera e per i mesi estivi la protezione deve essere particolarmente accurata e possibilmente estesa all’ambiente domestico. Agitazione nei cani maschi per il calore delle femmine non sterilizzate

non sterilizzate Destabilizzazione a causa dei cambiamenti di comportamenti dei padroni. Tornano gli spostamenti, i fine settimana fuori casa o le gite con possibili momenti di stress legati al viaggio in auto e alla permanenza in località di vacanza.

«Per prevenire tutti i disturbi legati allo stress nei cani e per sostenerli quando si manifestano un grande aiuto arriva dai feromoni - commenta la dott.ssa Passalacqua - I feromoni sono, in natura, dei messaggi di chimico-olfattivi tra animali della stessa specie. Ormai da oltre 25 anni, con una ricerca assidua in materia, i feromoni sono disponibili anche ad uso domestico attraverso diffusori per ambiente, collari per cani, ideali per la primavera, o spray per trasportino e/o automobile»