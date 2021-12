Botti di Capodanno e animali: le 10 regole per proteggere cani e gatti

Mancano pochissimi giorni al Capodanno e come ogni anno tantissime persone non vedono l'ora di festeggiare con botti e fuochi d'artificio domestici. Oltre a mettere a rischio la salute delle persone per eventuali scoppi improvvisi, i tanti amati botti sono un vero e proprio incubo per gli animali, soprattutto a causa del forte rumore che provocano e che fa immediatamente impaurire e scappare i nostri animali domestici al punto da causare perfino infati nei cani o nei gatti più anziani. Come fare allora per proteggere il proprio pet da questi frastuoni? Ci pensa Oipa (Organizzazione Internazionale Protezione Animali) che ha stilato un decalogo con le regole da seguire per mettere in sicurezza i propri cani e gatti durante i festeggiamenti del Capodanno 2022.

Decalogo Oipa per proteggere cani e gatti dai botti di Capodanno