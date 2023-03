Ai Musei Civici di Venezia arriva il servizio di intrattenimento per animali domestici

Venezia diventa una città sempre più a portata di animali. La novità del mese? Avere un servizio di intrattenimento per i propri amici a quattro zampe nei Musei Civici cittadini. Arriva, infatti, a partire dal 14 marzo 2023, un nuovo servizio dog-friendly per turisti e visitatori locali che permetterà a chiunque arrivi a Venezia con il proprio cane o altro animale domestico di poter visitare i musei in piena libertà affidando il proprio cucciolo a dog-sitter che si prenderanno cura di lui per tutta la durata della visita.

Il servizio, che nasce grazie all'accordo con Bauadvisor, portale di comunicazione e servizi globali dedicato al mondo dei cani e dei loro proprietari, si propone di intercettare e rispondere a un'esigenza diffusa tra i proprietari e amanti dei cani, con l'obiettivo di favorire l'accessibilità del patrimonio museale verso più ampie fasce di pubblico.

"La città di Venezia - commenta il sindaco Luigi Brugnaro - è lieta di promuovere con i suoi Musei la cultura pet-friendly, accontentando così anche nuove fasce di pubblico alla visita del patrimonio museale. Il servizio permetterà di visitare il museo in totale serenità, affidando gli amici a quattro zampe a un team specializzato".

A prenotazione effettuata sul portale, gli operatori del servizio saranno pronti ad accogliere il visitatore davanti all'ingresso della sede museale civica indicata e prendere in consegna temporanea l'amico Fido, per farlo passeggiare nelle aree limitrofe, riconsegnandolo poi al suo proprietario direttamente davanti al Museo alla fine della sua visita.

Le esigenze di accesso agli spazi museali e degli affetti a quattro zampe potranno conciliarsi in una nuova formula di reciproca soddisfazione grazie a questo servizio di dog-sitting che consente ai proprietari di cani di godersi a pieno l'esperienza di visita, affidando con tranquillità a un dog sitter professionista la cura dei propri animali per l’intera durata della permanenza all'interno di un museo.