Smarrito un levriero a Ballò, l'appello dei proprietari: «Aiutateci a trovare Penelope»

Da giorni un gruppo di volontari coordinati dall'associazione "Acchiappalevrieri" sta cercando Penelope, levriero irlandese salvato e adottato un anno fa, dopo essere stato sfruttato per tutta la vita in un cinodromo. La famiglia lancia l'appello: «Aiutateci a trovarla». Ogni informazione, anche risalente ai giorni passati, può essere utile.

Come fanno sapere i proprietari, Penelope si è smarrita lunedì 6 giugno a Ballò di Mirano, nei pressi del sottopassaggio della stazione di Dolo. Secondo alcune testimonianze, sarebbe stata urtata da una macchina, per poi correre spaventata verso Ballò (paese), ma a quel punto si sono perse le sue tracce. I volontari stanno battendo palmo a palmo la zona, ma per ora le ricerche sono state vane.

Se qualcuno l'avesse vista nei giorni passati, e avesse informazioni per ricostruire i suoi movimenti, può chiamare i numeri 334 9715726 e 349 3407782. Nel caso qualcuno la dovesse avvistare, si raccomanda di non rincorrerla o cercare di prenderla, ma di telefonare ai proprietari con la massima urgenza