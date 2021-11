Perché i cani piegano sempre la testa da un lato

Quante volte abbiamo visto il nostro cucciolo inclinare la testa da un lato? Quest'abitudine, infatti, è molto diffusa nei cani di qualsiasi razza o età. Dai cuccioli agli adulti, spesso, i nostri amici a quattro zampe ci guardano piegando la testa da un lato, ma cosa significa? Perché i cani tendono a piegare la testa quando gli parliamo? Scopriamolo insieme in questo approfondimento su una delle abitudini più comuni dei nostri pet.

I motivi per cui i cani piegano la testa

Si potrebbe pensare che i motivo per cui i cani piegano la testa da un lato quando ci rivolgiamo a loro sia legato alla loro empatia nei nostri confronti. La spiegazione su questo fenomeno comportamentale, però, è più profonda. L'inclinazione della testa del cane, infatti, è strettamente legata alla struttura del suo orecchio e alla sua capacità di individuare, con estrema precisione, la fonte di un suono. È per questo motivo, infatti, che un semplice spostamento della testa può dare al nostro cane una posizione più mirata della provenienza di un suono che sia la voce del padrone o un rumore esterno.

Inoltre, questo movimento del capo del cane, viene considerato anche un'abitudine effettuata per migliorare, in un certo senso, la vista secondo quanto afferma Stanley Coran, professore di psicologia alla British Columbia. Il musetto del cane, infatti, può in parte bloccare la vista e, inclinando la testa da un lato, il nostro cucciolo ha una visione più chiara di chi gli sta parlando e da dove arriva quel suono che sta ascoltando.

Inoltre, i cani, hanno l'abilità di leggere anche le espressioni del volto degli uomini e piegando la testa da un lato può farlo con maggiore facilità osservando la bocca e gli occhi di chi gli sta parlando.