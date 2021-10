Perché i cani si mettono a pancia in su

Ci avete mai fatto caso che i cani, spesso, si mettono a pancia in su? Che sia al parco, a casa o in giardino, i nostri cuccioli tendono frequentemente a posizionarsi distesi a terra con la pancia all'aria. Potrebbe sembrare un caso ma c'è un motivo ben preciso per cui i cani assumoso questa posizione. C'è chi pensa si tratti di un messaggio di sottomissione, ed è vero in parte, ma non è l'unica motivazione.

Il linguaggio del corpo è molto importante negli uomini ma anche nel mondo animale. Quello di mettersi a terra con le quattro zampe all'insu è un atteggiamento che molti cuccioli intenti a giocare (o a prendersi le coccole) hanno ma anche cani adulti. Capiamo il perché.

Si tratta di un esempio di neotenia, cioè il fenomeno per cui gli adulti mantengono alcuni comportamenti tipici del periodo dell'infanzia ed è una stratta conseguenza della domesticazione degli animali. Il fenomeno è stato studiato per la prima volta da Konrad Lorenz che parla di assenza di neotenia nelle razze di cane cosiddette "naturali", come molti dei cani da caccia o da pastore. Basta pensare ai pastori abruzzesi che non mostrano mai questo tipo di comportamento da adulti.

Anche il movimento della coda del cane quando è a pancia in su dà segnali importanti. Se il cane scodinzola, infatti, significa che è molto contento e vorrebbe qualche coccola. Se la sua coda, invece, resta ferma tra le zampe posteriori, vuol dire che l'animale ha paura e potrebbe anche avere delle perdite urinarie in questo caso.