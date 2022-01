Lanciata una petizione per salvare i gatti di Marghera: 13mila firme in poche ore

L'Associazione per la Protezione degli Animali Randagi “Dingo ODV” ha lanciato una petizione su Change.org per salvare i gatti randagi di Marghera. La richiesta è quella di installare dei dissuasori di velocità o dossi rallentatori sulle strade della zona industriale di Marghera, nello specifico in via dell’Atomo e in via dell’Elettricità affinché i gatti smettano di morire sotto le auto.

In poche ore dal suo lancio la petizione ha avuto un grandissimo successo raggiungendo 13 mila firme.

Dove firmare la petizione

Per firmare la petizione a favore dei gattini abbandonati del forte consultare il link: www.change.org/p/luigi- brugnaro-salviamo-i-gatti-di- marghera