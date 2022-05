Al Parco Albanese l'ultima tappa del progetto di cura e tutela degli animali "Get Up"

Si è svolto oggi, al Parco Albanese di Mestre, l'ultimo appuntamento di "Get Up", il progetto annuale degli studenti delle classi terze dell'istituto “Parini” di Mestre dedicato agli animali e alla loro tutela. Si è trattato di un momento di condivisione che ha coinvolto le associazioni che hanno collaborato con i ragazzi durante tutto l'anno: (Ucs, Enpa Venezia, S.Na.T.'99 - Soccorso Nautico Terranova, I.Z.S.V., ass. Affidisangue, Artemis - Soccorso veterinario, Dingo Venezia, Enpa Mira, Apa Onlus, Cani per Caso) e ha visto l'esibizione dei cani Mirtilla, Maciste e Ugo insieme ai loro conduttori nella dimostrazione pratica “Conosciamo le AAA: Attività Assistite dagli Animali (ex “Pet Therapy”)”.

Erano presenti all'evento, con il preside e il direttore dell’Istituto “G.Parini”, le referenti del Servizio Progettazione Educativa del Comune di Venezia, i referenti di Coges Don Milani del Settore Giovani e Promozione del Benessere, anche l'assessore comunale alle Politiche educative, che si è complimentato con gli studenti ed i loro insegnanti per il brillante lavoro svolto.

Durante la mattinata è stata anche attivata una raccolta alimentare. Sono stati numerosi i cittadini che hanno donato cibi per cani e gatti e materiale per la loro cura: come ringraziamento e come ricordo i ragazzi hanno regalato loro degli omaggi speciali da essi stessi preparati.