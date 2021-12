Cani e alimentazione: quante volte deve mangiare il nostro pet in un giorno

Capire come funziona la corretta alimentazione di un cane non è semplice, soprattutto se si è alle prime armi e si ha tra le braccia un cucciolo. Stare attenti, però, a quello che mangia il nostro amico a quattro zampe è fondamentale per la sua crescita sana e per una salute con i fiocchi da adulto. Come muoversi nella scelta del cibo? All'inizio ci si può far consigliare dal proprio veterinario ma ecco qualche dritta su come funziona l'alimentazione del cane e soprattutto quante volte al giorno bisogna dargli da mangiare.

Le basi di una corretta alimentazione per i cani

Una corretta alimentazione del cane prevede un fabbisogno di tutti i micronutrienti proprio come con gli esseri umani. Un cane, infatti, dovrebbe seguire una dieta costituita per un 20% di proteine, non dovrebbero mai mancare i carboidrati per l'energia, i grassi non dovrebbero mai superare il 10% e mai dimenticare l'apporto di vitamine, soprattutto per i cuccioli o i cani in gravidanza e allattamento e i sali minerali.

Quante volte al giorno deve mangiare un cane

Iniziamo con i cuccioli. Questi dovrebbero mangiare 4 volte al giorno per poi passare a 3 e, infine, 2 da adulti. Tra i due pasti principali dovrebbero passare 8 ore per permettere al cane di digerire in maniera corretta. Il primo pasto dovrebbe essere il principale con tutti i micronutrienti mentre il secondo un po' più leggero. Se volete dare un biscottino o qualche premietto al vostro cane che si è comportato bene ricordatevi che si tratta di una parte calorica che va considerata parte integrante del pasto. Sarebbe meglio, inoltre, regolare gli orari e mantenerli i più fissi possibile per evitare squilibri.