Il 21 giugno il 105 Summer Festival arriva al Parco San Giuliano

Parco San Giuliano il 21 giugno è pronto ad ospitare 105 Summer Festival, un progetto musicale che vedrà protagonista dell’estate 2024 quattro grandi appuntamenti di musica dal vivo in tutta Italia.

«Un evento, gratuito, che si aggiunge all'offerta estiva di concerti a Venezia e Mestre e che dà il segno di quello che la nostra città vuole continuare a essere, sempre di più, una location di riferimento per le giovani generazioni - ha commentato il sindaco della città lagunare, Luigi Brugnaro -. Parco San Giuliano è un luogo attrezzato per grandi manifestazioni come questa. Abbiamo fortemente voluto riportare in città importanti spettacoli e artisti di fama internazionale, che si esibiranno in una location unica a bordo laguna, con Venezia sullo sfondo». L’iniziativa ha lo scopo di offrire a tutti la possibilità di godere della musica più ascoltata del momento in modo del tutto gratuito. Presenteranno i concerti – introdotti da un dj set – due conduttori dell’emittente: Mariasole Pollio e Daniele Battaglia. Tanti gli artisti che compongono il cast e che si alterneranno nelle quattro serate. La line-up dei quattro concerti infatti è formata dagli artisti protagonisti delle classifiche, rappresentativi dell’intera scena musicale italiana. Il cast presente al Parco San Giuliano e le modalità di prenotazione saranno svelate nelle prossime settimane.