12° trofeo di dama a Gardigiano di Scorzè

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Domenica 10 settembre si è svolto a Gardigiano (VE) il Trofeo di Dama Italiana "San Donato”, organizzato dal Circolo Damistico "Fulvio Campanati" di Mestre, giunto quest'anno alla dodicesima edizione. A questa importante manifestazione hanno preso parte 41 damisti agonisti tesserati alla FID (Federazione Italiana Dama) provenienti da varie regioni italiane, tra cui Sicilia, Puglia, Calabria, Toscana, l'Umbria, Liguria e il Lazio.

Tutti i partecipanti sono stati divisi in quattro gruppi di gioco, a seconda del punteggio nazionale Elo-Rubele. I giocatori si sono scontrati in 6 turni durante tutta la giornata, si sono riposati solamente nella pausa di metà gara, pranzando sotto i capannoni dell’ottima cucina della tradizionale “Sagra del Santo Nome di Maria” di Gardigiano. Nel primo gruppo c'erano tre Gran Maestri: Mirco De Grandis del circolo Clodiense di Chioggia, Daniele Bertè del circolo Savonese e Ciampi Claudio del circolo Dama Piombino di Livorno, che hanno occupato i tre gradini più alti del podio. Il GM Clodiense Mirco De Grandis ha vinto la gara totalizzando 9 punti, il GM Daniele Bertè è giunto secondo, imbattuto, con 8 punti, terzo posto per il GM Claudio Ciampi, solo sesto posto per il forte giocatore locale Adriano Borchia, Maestro di Mogliano Veneto. Nel secondo gruppo si impone il Candidato Maestro Giovanni Defend di Cosenza, davanti a De Vitis Jonathan di Lecce e terzo posto invece per Marco Dossi di Mori (Trento). Nel terzo gruppo la vittoria è andata a Pierleonardo Provenzani, categoria Regionale del circolo Ferro di Cavallo di Perugia, tallonato dal Clodiense Giancarlo Burchiellaro, con stesso punteggio di 9 punti ma quoziente lievemente inferiore, poi terzo posto per il Mestrino Adriano Merelli.

Nel gruppo provinciali il primo posto è stato conquistato da Goi Federico del circolo CD Gemonese (Udine), seguito da Cofani Roberto di Perugia, al terzo posto la miglior giocatrice del Trofeo, Calò Teresa del circolo Dama Lecce. Alla premiazione è intervenuto anche il Presidente della Federazione Dama, Carlo Bordini, presente con il Consiglio federale che si è riunito a Gardigiano sabato 9. Hanno ricevuto un Premio speciale: come giocatore più distante il Candidato Maestro Ciarcià Massimo Pasqualino del circolo Paolo Ciarcià di Siracusa (oltre 1400 Km), come giocatore più anziano il Maestro Ginori Angelo del circolo Damistico Romano nato nel 1941 che ha giocato nel primo gruppo con i damisti più forti.