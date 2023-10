1500 km di vini artigianali

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Le mani di un artigiano sono uniche, sono ruvide e segnate, ma soprattutto sono spugne di sapere e di esperienza. Back To The Wine, la Fiera e Mercato dei vini artigianali che si terrà a Venezia il 12 e il 13 novembre, racconterà il saper fare artigiano della Penisola.

È un ritorno ai vini guidati dalle sapienti mani dell’uomo, rappresentato da 140 artigiani che operano soprattutto nel mondo del vino, ma anche del food, della birra, dell’editoria, degli spirits e del caffè, è l’Italia artigiana da Nord a Sud. Tanti sono i paesaggi, i climi, i vitigni e le persone che abitano i luoghi e che fanno vivere le tradizioni e la passione per il vino. «L’Italia offre una grandissima ricchezza di proposte, è fatta di tanti artigiani che detengono il saper fare necessario per creare vini e prodotti di eccellenza non omologati. – Afferma Andrea Marchetti, l’ideatore di Back To The Wine insieme a Blu Nautilus – Siamo contenti di ospitare all’evento aziende provenienti dall’Alto Adige fino a Pantelleria, una ricerca, la nostra, che ha portato alla presenza alla manifestazione di uno spaccato ricco di varietà che ha superato le aspettative e che saprà soddisfare un pubblico curioso alla ricerca di prodotti artigianali, dove la materia prima è libera di esprimersi».

All’evento saranno rappresentate molte delle regioni italiane, per citarne alcune, il Lazio e la Sicilia. La prima regione è emergente in fatto di vini artigianali, ma la particolarità del suolo vulcanico fa brillare vitigni come l’Aleatico Secco, la Passerina del Frusinate e la Malvasia Puntinata. La seconda è una delle regioni più variegate, è ricca di paesaggi diversi che regalano vini diversi, dall’estremo ovest all’Etna, fino all’isola più simbolica, Pantelleria. Tanto da assaggiare e tanto scoprire o da riscoprire: il panorama sfaccettato del Bel Paese offre spunti nuovi, come i vitigni PIWI, quelli naturalmente resistenti alle malattie, un pezzetto di futuro che verrà scandagliato in un seminario.

Non solo Italia in quest’ultima edizione di Back To The Wine, saranno presenti la Grecia e la Francia con due partner d’eccezione. Ellenikà, importatore e distributore di vini greci, e quattro vignaioli direttamente dalla Grecia e Piedi Nudi, importatore di piccoli produttori di nicchia francesi. Anche in questa edizione sarà confermata la partnership storica con Rolling Wine, enoteca online specializzata in vini artigianali. Inoltre, la manifestazione si avvarrà del supporto di Confesercenti Venezia. Tutto questo e molto altro sarà la sesta edizione di Back To The Wine.

Informazioni: Terminal 103 – Stazione Marittima, 30135 Venezia (VE). Domenica 12 novembre 2023 dalle 11 alle 19 e lunedì 13 novembre dalle 10 alle 18. Il prezzo del biglietto Early Bird (fino al 12 ottobre) è di 20€; dopo il 12 ottobre o direttamente all’evento è di 30€; per gli operatori del settore il costo è di 15€ previa registrazione sul sito entro il 30 ottobre. Per ulteriori informazioni visitare il sito: https://www.backtothewine.com/ oppure contattare il numero 378 083 3799 (anche su Whatsapp).