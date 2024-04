Venezia celebra il 25 aprile, festa della Liberazione

Il 25 aprile si festeggia il 79° anniversario della Liberazione, giornata in cui tutta l'Italia ricorda l’affermazione della democrazia e della libertà, la fine della guerra e la riconquistata indipendenza. Una data fondamentale nella storia del paese, che sancì la caduta del regime fascista. A Venezia il programma di iniziative, che si svolgono in tutto il territorio comunale, è organizzato dal Comune assieme ad Anpi, Anppia, Fiap-G.L., Assoarma, Comunità ebraica e Istituto veneziano per la storia della Resistenza e della società contemporanea.

Le manifestazioni principali avranno luogo, come di consueto, a Venezia, tra piazza San Marco (dalle 9.15) e campo del Ghetto Nuovo (12.15), e a Mestre, tra piazza Municipio e piazza Ferretto, a partire dalle 10.15. Il 25 aprile, inoltre, i musei e i parchi archeologici statali saranno aperti gratuitamente, così come proposto dal ministero della cultura: l'iniziativa vale per Gallerie dell’Accademia, Museo archeologico nazionale, Museo d’arte orientale, Galleria Giorgio Franchetti alla Ca’ d’Oro, Museo nazionale concordiese, Palazzo Grimani, Museo archeologico di Quarto d’Altino e Villa Pisani a Stra.

Di seguito il programma dettagliato delle celebrazioni istituzionali, suddiviso per zone.

Piazza San Marco e Ghetto

9.15 | Piazza S. Marco: alzabandiera e onori resi da una Compagnia in Armi Interforze accompagnata dalla banda della Polizia locale di Venezia;

10 | Percorso della Memoria: illustrazione delle biografie in memoria dei Martiri della libertà in Campo SS. Apostoli, Campo S. Sofia, Campo S. Leonardo;

12.15 | Campo del Ghetto Nuovo: conclusione del Percorso della Memoria.

Centro di Mestre

10.15 | Municipio di Mestre: deposizione corone d’alloro alle lapidi dedicate ai caduti;

10.30 | Piazza Ferretto: cerimonia dell’alzabandiera e onori resi dal picchetto militare. A seguire Festa della Liberazione e commemorazione ufficiale con il concerto della banda musicale di Tessera, letture di brani da parte dell'Associazione "Voci di Carta", musica e canti del duo "Storie Storte", interventi di studenti e studentesse dell'Istituto "A. Gritti".

Venezia-Murano-Burano

8.15 | Sestiere di Castello, Campo Bandiera e Moro: alzabandiera a cura Assoarma;

17 | Sestiere di Castello via Garibaldi, ritrovo Ca' di Dio: percorso della Pace;

17.30 | Riva dei Sette Martiri: conclusione del percorso ed interventi commemorativi;

18.30 | Giudecca e Fondamenta S. Giacomo: deposizione corona d'alloro alla lapide in memoria dei Caduti per la Libertà;

10.15 | Burano, raduno in Piazza B. Galuppi: alzabandiera e deposizione corona d'alloro;

10.30 | S. Erasmo: Messa di commemorazione in onore dei Caduti. A seguire la deposizione di una corona d'alloro.

Lido-Pellestrina

9.30 | via S. Gallo: deposizione corona presso il cippo commemorativo;

9.45 | piazzale Malamocco, Palazzo Pretorio: raduno e alzabandiera, in collaborazione con l'associazione "Il Fante";

10 | Chiesa di S. Maria Assunta di Malamocco: celebrazione Messa.

Mestre-Carpenedo

9.15 | bivio via Pepe e via Forte Marghera: alzabandiera e deposizione corona d’alloro presso il monumento ai Caduti del mare;

9.45 | piazza XXVII Ottobre e piazza Barche: deposizione corona d'alloro al monumento alla Liberazione;

8.30 | Terraglio, percorso della Memoria: deposizione corone d'alloro a Villa Tivan, targa in ricordo del partigiano Elio Monego; Ospedale Villa Salus, lapide in memoria dei Caduti; ex Centro civico Terraglio, lapide in memoria del partigiano Penello, parco di via Gatta, cippo in ricordo del partigiano Giuseppe Surace.

Marghera

9.30 | Marghera, piazza Municipio: deposizione corona d'alloro;

10.30 | via Catene: deposizione corona d’alloro;

10.30 | Malcontenta, Chiesa S. Ilario: celebrazione Messa, alzabandiera e deposizione di una corona d’alloro al monumento ai Caduti;

10.30 | Ca' Sabbioni, piazza Cosmai: alzabandiera e deposizione corona d’alloro.

Favaro Veneto

9 | Favaro Veneto, piazza Pastrello: alzabandiera, inno nazionale e musica della Resistenza eseguita dalla Banda musicale di Tessera, deposizione corone di alloro; interventi delle autorità;

8.30 | Campalto, piazzale Chiesa S. Martino: alzabandiera e deposizione corona d'alloro;

8.30 | Dese, piazza Fratelli Pomiato: alzabandiera e deposizione corona d'alloro;

8.30 | Tessera, piazzale di S. Maria Assunta: alzabandiera e deposizione corona d'alloro.

Chirignago-Zelarino