Festa del 25 aprile: «Chi è caduto per la libertà è morto per tutti»

Settantanove anni l'Italia ritrovava la libertà, per cui aveva lottato, tra le macerie della seconda guerra mondiale. Una lezione «più che mai attuale oggi, che una sessantina di focolai pericolosi minano la pace e la libera convivenza in tutto il mondo», ricorda il presidente del Veneto Luca Zaia. Il 25 aprile, dice il governatore, «deve rafforzare il proprio valore simbolico di patrimonio comune. Chi è caduto per la Libertà è morto per tutti: in questo dobbiamo trovare il motivo fondamentale per impegnarsi affinché il 25 aprile sia la festa di tutti: se siamo un paese libero e democratico lo dobbiamo al sacrificio pagato da tanti per garantire quella libertà che è stata sancita dalla nostra Costituzione».

A Venezia il programma di iniziative, che si svolgono in tutto il territorio comunale, è organizzato dal Comune assieme ad Anpi, Comunità ebraica e altre associazioni. Le manifestazioni principali si sono svolte in mattinata a Venezia, tra piazza San Marco e campo del Ghetto Nuovo, e a Mestre, in piazza Ferretto. «È una giornata speciale - commenta il sindaco Luigi Brugnaro, impegnato tra l'altro a monitorare l'avvio della sperimentazione del ticket d'accesso -. Si ricorda la vittoria della Libertà e a Venezia è anche la giornata del Santo Patrono, SanMarco, e del “bocolo” che ci ricorda come l’amore riempia la vita».

A ribadire l'importanza di questa data sono i rappresentanti dei principali sindacati. Daniele Giordano, della Cgil, spiega: «La festa della Liberazione continua a rappresentare la data simbolo della riconquista della democrazia, della sconfitta del nazifascismo e la ricorrenza in cui ribadire che in quella lotta le lavoratrici e lavoratori hanno avuto un ruolo fondamentale». Per Roberto Toigo, della Uil, «il tema della libertà tocca ed entra in tantissime e variegate situazioni. Si pensa alla libertà quando di mezzo c’è una guerra. Si invoca la libertà di parola e pensiero. La libertà è rinascita e leggerezza, ma anche forza e coraggio. Sembra che dopo tante lotte del passato siamo riusciti a conquistare tanta libertà, ma la verità è che le conquiste vanno protette. Ci sono luoghi in cui continuano le guerre ed i soprusi, in cui i deboli vengono sottomessi. Luoghi in cui sei costretto a non dire ciò che pensi o a fare o ad essere ciò che vorresti. Luoghi in cui la libertà è stata uccisa. È proprio guardando a quei posti e tornando indietro alla storia (che sempre insegna) che dobbiamo aggrapparci a ciò che abbiamo conquistato, ma che potremmo perdere in un batter d’ali».

Michele Zanocco (Cisl) ne ha parlato così in piazza Ferretto: «Il ricordo dei partigiani, uomini liberi caduti, che ci vede qui oggi non sia solo una celebrazione, non sia solo un ripetitivo momento formale: dobbiamo far vivere nelle nostre menti e nei nostri cuori, ma soprattutto nelle nostre azioni, quanto questi eroi, tanto umani e comuni, ci hanno consegnato. Dobbiamo pertanto custodire preziosamente il loro sacrificio, coltivare la memoria e agire per dare consistenza a quanto contenuto nella nostra Costituzione».