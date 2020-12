27 dicembre: cosa si può fare, negozi aperti e quando serve l'autocertificazione

Oggi, 27 dicembre, è il quarto e ultimo giorno di zona rossa prima del passaggio alla zona arancione che avverrà da domani secondo il calendario deciso dal governo Conte nel decreto legge 172/2020 del 18 dicembre. La finestra arancione durerà per 72 ore dal 28 al 30 e saranno aperti tutti i negozi tranne bar e ristoranti, si potrà circolare liberamente negli orari in cui non è proclamato il coprifuoco (dalle 22 alle 5 del mattino), quando per spostarsi servirà l'autocertificazione per i tre motivi: lavoro, salute, estrema necessità e urgenza. Lo riporta Today.

27 dicembre: cosa si può fare e non fare, i negozi aperti e quando serve l'autocertificazione

Cosa si può fare e non fare il 27 dicembre? Quali negozi e supermercati sono aperti? Quali spostamenti sono possibili in tutta Italia? Nella zona rossa proclamata per oggi, nell'ordine:

è in vigore il coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino;

resta l’obbligo di indossare la mascherina anche all’aperto, a meno che non si stia facendo attività sportiva individuale;

si può passeggiare in prossimità della propria abitazione, indossando sempre la mascherina e mantenendo la distanza di almeno un metro;

restano chiusi i bar e i ristoranti;

restano chiusi i negozi di abbigliamento, calzature e gioielli, che da domani potranno riaprire per tre giorni.

Anche oggi, così come nei giorni precedenti, è possibile usufruire della deroga presente nel Dl per andare a trovare amici e parenti: ci si può muovere in auto in due adulti al massimo, portando con sé figli minori di 14 anni, persone disabili o non autosufficienti. È consentito invitare due ospiti nelle abitazioni private. I viaggi per turismo non sono permessi. Ma:

serve l'autocertificazione, in cui vanno indicati l'indirizzo di partenza e quello di destinazione, ma non il nome e il cognome della persona che si sta visitando;

nel modello autodichiarazione disponibile sul sito del ministero dell'Interno (è ancora valido quello che riporta la data di ottobre 2020) la motivazione che va indicata è "altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio", ovvero il riferimento alla deroga del Dl;

i controlli all'interno delle abitazioni private non sono possibili a meno che le forze dell'ordine non abbiano ricevuto una segnalazione e abbiano fondati sospetti che all'interno delle case si stia commettendo un reato;

il governo ha chiarito in una faq pubblicata sul sito di Palazzo Chigi che il rientro a casa "dopo essere andati a trovare amici o parenti deve sempre avvenire tra le 5.00 e le 22.00 (il 1° gennaio 2021 tra le 7.00 e le 22.00), sia nei giorni “rossi” che in quelli “arancioni”. I motivi che giustificano gli spostamenti tra le 22.00 e le 5.00 restano esclusivamente quelli di lavoro, necessità o salute";

è possibile, come hanno precisato i membri del Cts nei giorni prima di Natale, pernottare a casa di un amico e tornare a casa il giorno dopo rispettando il coprifuoco (ovvero, muovendosi dopo le 5 del mattino).

I negozi, i supermercati e le farmacie: cosa è aperto il 27 dicembre

Il 27 dicembre possono restare aperti tutti i negozi di beni di prima necessità, alimentari, tabaccherie, lavanderie, tintorie, barbieri. I ristoranti e i bar sono chiusi ma è consentito sia l'asporto che la consegna a domicilio, quindi è possibile trovarne qualcuno che porti a casa il pranzo o la cena (ma prima delle 18). Ma bisognerà comunque fare i conti con la domenica, ovvero con il giorno festivo in cui la gran parte di questi esercizi è chiusa. Così come sono chiusi i mercati rionali. Per quanto riguarda supermercati e ipermercati, a differenza del 26 dicembre oggi 27 dicembre alcune grandi catene sono aperte. La catena Esselunga è aperta il 27 dicembre (si tratta di un'apertura straordinaria) dalle 8 alle 20, così come Carrefour che consiglia comunque di chiamare prima e di assicurarsi che l'esercizio sia aperto e ricorda che non sono previsti orari straordinari per tutto il periodo delle festività; anche i punti vendita Coop, Dem, Lidl e Conad sono aperti il 27 dicembre. Questo è l'elenco completo delle attività che (in teoria) possono aprire oggi:

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati con prevalenza di prodotti alimentari e bevande (ipermercati, supermercati, discount di alimentari, minimercati ed altri esercizi non specializzati di alimenti vari)

Commercio al dettaglio di prodotti surgelati

Commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici

Commercio al dettaglio di prodotti alimentari, bevande e tabacco in esercizi specializzati (codici ateco: 47.2), ivi inclusi gli esercizi specializzati nella vendita di sigarette elettroniche e liquidi da inalazione

Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ateco: 47.4)

Commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiali da costruzione (incluse ceramiche e piastrelle) in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di articoli igienico-sanitari

Commercio al dettaglio di macchine, attrezzature e prodotti per l’agricoltura e per il giardinaggio

Commercio al dettaglio di articoli per l’illuminazione e sistemi di sicurezza in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di libri in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di giornali, riviste e periodici

Commercio al dettaglio di articoli di cartoleria e forniture per ufficio

Commercio al dettaglio di confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di biancheria personale

Commercio al dettaglio di articoli sportivi, biciclette e articoli per il tempo libero in esercizi specializzati

Commercio di autoveicoli, motocicli e relative parti ed accessori

Commercio al dettaglio di giochi e giocattoli in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di medicinali in esercizi specializzati (farmacie e altri esercizi specializzati di medicinali non soggetti a prescrizione medica)

Commercio al dettaglio di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di cosmetici, di articoli di profumeria e di erboristeria in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti

Commercio al dettaglio di animali domestici e alimenti per animali domestici in esercizi specializzati

Commercio al dettaglio di materiale per ottica e fotografia

Commercio al dettaglio di combustibile per uso domestico e per riscaldamento

Commercio al dettaglio di saponi, detersivi, prodotti per la lucidatura e affini

Commercio al dettaglio di articoli funerari e cimiteriali

Commercio al dettaglio ambulante di: prodotti alimentari e bevande; ortofrutticoli; ittici; carne; fiori, piante, bulbi, semi e fertilizzanti; profumi e cosmetici; saponi, detersivi ed altri detergenti; biancheria; confezioni e calzature per bambini e neonati

Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet, per televisione, per corrispondenza, radio, telefono

Commercio effettuato per mezzo di distributori automatici 181

Servizi per la persona

Lavanderia e pulitura di articoli tessili e pelliccia

Attività delle lavanderie industriali

Altre lavanderie, tintorie

Servizi di pompe funebri e attività connesse

Servizi dei saloni di barbiere e parrucchiere

Le farmacie di turno sono regolarmente aperte. È possibile verificare quale sia la farmacia di turno più vicina aperta attraverso i servizi su internet. Conviene comunque sempre accertarsi dell'orario di apertura con una telefonata.