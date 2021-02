Manutenzioni in 29 case pubbliche, quasi 800 mila euro dal Comune

La giunta comunale a Venezia ha previsto il recupero di 29 case comunali in terraferma con una spesa di quasi 800 mila euro, su proposta degli assessori ai lavori pubblici Francesca Zaccariotto e al patrimonio Paola Mar, d'accordo con l'assessore alle politiche alla Residenza Simone Venturini. Si tratta di due delibere con le quali si approvano i progetti definitivi e di fattibilità tecnica ed economica. La prima riguarda il progetto di Insula per 17 alloggi sfitti non Erp (edilizia residenziale pubblica): 5 a Marghera (2 in via Aurelio Nicolodi e 3 in via Durando), 2 a Mestre (1 in via Vivaldi e 1 in via Talamini), 4 a Favaro in via Gobbi, 2 a Chirignago in via Montessori e 4 a Carpenedo in via Vian. Lavori che vengono finanziati grazie ai fondi del Pon Metro (Programma operativo Città metropolitane 2014-2020) per un importo di 478.928,63.

La seconda invece è relativa al recupero di 12 alloggi sfitti Erp dei quali 4 a Marghera in via Case Nuove, 6 a Favaro (4 in via delle Folaghe e 2 in via Leonino da Zara) e 2 a Carpenedo in via Carrer. Interventi per 300.000 euro, finanziati anche in questo dalle risorse Pon Metro. «Si tratta di interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria – spiega Zaccariotto - che prevedono, in alcuni casi, anche una radicale ridistribuzione degli spazi interni: le lavorazioni necessarie al riatto degli alloggi vuoti risultano essere delle più varie, principalmente impiantistiche associate a lavori di tipo edile: rifacimento o sostituzione di componenti dei servizi igienici e temoidraulici, rifacimento o adeguamento degli impianti elettrici, interventi murari, su pavimenti e rivestimenti, sostituzione di serramenti e infissi, oltre alla riparazione o sostituzione di cancelli e porte d’ingresso. I lavori inizieranno nel mese di maggio per terminare entro la fine dell’anno».

"Dopo i 1,2 milioni stanziati durante la Giunta della settimana scorsa per il recupero di 16 appartamenti in centro storico e i 1,8 milioni per interventi di piccole manutenzioni e sistemazioni guasti su tutti gli appartamenti comunali, approvare anche questa ulteriore delibera che porterà a poter consegnare alla cittadinanza altri 29 alloggi attualmente sfitti, dimostra quanta attenzione stia mettendo questa Amministrazione nella salvaguardia del proprio patrimonio e quanto impegno per incentivare la residenzialità in città”, aggiunge l'assessore.