35° edizione del Trofeo Marco Rizzotti: può partecipare anche il pubblico

La 35° edizione del Trofeo Marco Rizzotti, regata internazionale a squadre per classe Optimist, si terrà dall'11 al 14 maggio, fuori dalla bocca di porto del Lido di Venezia. Il Trofeo Rizzotti è organizzato dalla Compagnia della Vela e Diporto Velico Veneziano che unendo energie e passione hanno reso questo evento sportivo un appuntamento internazionale e di prestigio. La regata utilizza la formula ad invito ed è rivolta a tutte le squadre che hanno ottenuto i migliori risultati a livello mondiale della classe Optimist.

Esteso a 17 equipaggi, il Trofeo Rizzotti 2023 vedrà in campo la squadra proveniente dall’Ucraina e vincitrice dell’edizione 2022. Per la prima volta si avrà anche la presenza del Porto Rico ed il Perù, new entry al Rizzotti, vincitori rispettivamente del Campionato nordamericano e sudamericano 2022. Direttamente dagli Stati Uniti saranno presenti due squadre, il Team Happy ed il Lisot Blak, prima e seconda classificata alle Midwinter Qualifiers, qualifiche espressamente organizzate per la partecipazione al Trofeo Rizzotti. Per la Serbia il team Palilula e dalla Spagna il Club Nautic Cambrils. Croazia, Slovenia, Gran Bretagna, Francia, Svizzera, Grecia e Turchia completano la rosa delle presenze straniere. A rappresentare l’Italia il Centro Nautico Bardolino, Campione Italiano a squadre 2022, e Circolo Vela Muggia, secondo classificato allo stesso Campionato e la XII Zona FIV Veneto.

Punto di forza del Trofeo Marco Rizzotti è anche qualità nell’ospitalità che viene offerta ai partecipanti nel Camping Village Marina di Venezia a Punta Sabbioni che metterà a disposizione per ogni squadra un bungalow attrezzato. Il Centro Sportivo Agonistico “Ottavio Ghetti” della Compagnia della Vela a Punta Sabbioni sarà la base nautica e la segreteria. Grazie alla collaborazione del Consorzio Venezia Nuova e Comar è stata adibita un’area all’interno della darsena nord del Porto Rifugio dove verrà posizionato uno scivolo per la discesa in acqua. Questo permetterà alle barche di uscire in sicurezza con ogni condizione meteo marina. I premi in palio saranno il bellissimo Trofeo Challenge Marco Rizzotti per il primo classificato assoluto. I due piatti "Fair Play" del Panathlon Club di Venezia in memoria di Gianpaolo Righetti, premieranno le due squadre che si sono meglio comportate sul campo di regata e a terra e la Memorial Cup Giorgio Lauro andrà al più giovane velista. Mentre tre coppe in vetro saranno consegnate ai primi tre equipaggi classificati. Medaglia ricordo a tutti i partecipanti. La Coppa Salone Nautico Venezia, offerta da VELA S.p.A, verrà assegnata al miglior team italiano. Il Trofeo Marco Rizzotti si avvale del patrocinio della Marina Militare, della Regione Veneto, Città Metropolitana di Venezia, del Comune di Cavallino Treporti, CONI Nazionale, Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Settentrionale e Panathlon Club Venezia. Per questa edizione gli organizzatori hanno voluto offrire la possibilità di vivere in prima persona le emozioni del Trofeo Rizzotti. Sarà quindi possibile prenotare, mandando una mail ai circoli organizzatori, un posto a bordo delle imbarcazioni appoggio che nei tre giorni di regate porteranno in mare il pubblico per seguire le regate.

Programma

Giovedì 11 maggio

15 | 20 Registrazione

19 Briefing allenatori

Venerdì 12, sabato 13 e domenica 14 maggio

9.00 Briefing

11 Primo segnale di attenzione

Domenica 14 maggio