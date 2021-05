Lo show "4 Hotel" dello chef Bruno Barbieri parte da Venezia

Bruno Barbieri chiude nuovamente la sua valigia e si prepara a otto nuove tappe di "4 Hotel", sfida tra gli albergatori d’Italia. Ogni giovedì su Sky e Now Tv, lo chef stellato più famoso della tv sarà protagonista delle gare tra gli hotel di alcuni dei luoghi più affascinanti d’Italia, nel nuovo ciclo di episodi dell’amatissima produzione originale Sky. Lo riporta oggi Today.

Bruno Barbieri con 4 Hotel a Venezia

Nel corso del primo appuntamento, atteso per giovedì 13 maggio alle 21.15 su Sky Uno, e disponibile on demand su Sky Go e in streaming su Now TV, Bruno Barbieri farà tappa a Venezia, la città più iconica del mondo coi suoi ponti, la sua laguna, la sua storia millenaria e il suo inconfondibile romanticismo diffuso e percepibile in ogni calle. A gareggiare ci saranno “Ca' dei Conti” di Marco, il direttore; “Carnival Palace”, diretto da Matteo; “Palazzo Barbarigo”, con la proprietaria Nicoletta; e “Savoia & Jolanda”, con il suo direttore Jacopo.

Come funziona

Quest’anno il viaggio di chef Barbieri farà il suo esordio a Venezia, per poi proseguire con altre sette tappe in tutta Italia: Toscana, Alto Adige, Milano, Lecce, Maremma, Abruzzo, Basilicata. Come sempre, l’esigentissimo esperto di hôtellerie Bruno Barbieri e i concorrenti trascorreranno un giorno e una notte nei reciproci alberghi: dopo il check-in, sperimenteranno e metteranno alla prova accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi offerti dall’hotel e l’ospitalità di ciascun albergatore, la loro capacità di trasformare un semplice pernottamento in un’esperienza indimenticabile alla scoperta di un territorio. L’indomani, dopo la colazione, faranno il check-out, dopodiché saranno chiamati a esprimere i propri giudizi che, da oggi, saranno su 5 categorie: i loro voti, da 1 a 10, valuteranno infatti location, camera, servizi, prezzo e, per la prima volta, la colazione, il pasto che ogni albergo che si rispetti considera il suo fiore all’occhiello.