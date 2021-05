Venezia ospita "4 Hotel" di Bruno Barbieri, vince Palazzo Barbarigo

Alla fine l'ha spuntata l'hotel Palazzo Barbarigo. È stata la struttura in calle Corner nel sestiere San Polo a vincere la prima puntata della nuova stagione di "4 Hotel", il format condotto dallo chef più stellato d'Italia Bruno Barbieri, andata in onda questa sera, giovedì 13 maggio, su Sky e Now Tv.

Ca' dei Conti, Carnival Palace, Palazzo Barbarigo e Savoia & Jolanda sono i quattro hotel lagunari che si sono messi alla prova su accoglienza, stile, pulizia, eventuali servizi extra e ospitalità. Una giornata e una notte trascorsi in ciascuna delle strutture, che ha visto prevalere Palazzo Barbarigo con il punteggio di 131. Al secondo posto si è piazzato il Savoia & Jolanda di San Marco, al primo posto prima dei voti di Bruno Barbieri, che hanno rivoluzionato il risultato parziale.