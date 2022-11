Aumento dei prezzi, la Regione stanzia 4 milioni aggiuntivi per la manutenzione stradale

La giunta regionale del Veneto ha approvato uno stanziamento di quasi 4 milioni di euro (3,89) a favore di Veneto Strade, per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della rete stradale.

Per quanto riguarda la provincia di Venezia, sono previsti interventi all’incrocio lungo la strada regionale 53 "Postumia", con la realizzazione di una rotatoria in località Pradipozzo a Portogruaro. La giunta ha stanziato 332 mila euro aggiuntivi, che vanno ad aggiungersi ai 500 mila già programmati per l'opera, per un totale di 832 mila euro complessivi.

Il provvedimento accoglie la richiesta di Veneto Strade che ha comunicato alla Regione la necessità di ottenere, per alcuni interventi, un’integrazione di finanziamento necessaria ad assicurare piena copertura ad alcune rilevanti opere lungo la rete stradale in gestione, resasi necessaria anche per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, oltre che dei carburanti e dei prodotti energetici.

«Analogamente a quanto già fatto ad ottobre, - ha commentato l'assessore alle Infrastrutture, Elisa De Berti - interveniamo di nuovo a favore di Veneto Strade con ulteriori stanziamenti a favore della sicurezza stradale e infrastrutturale: il contesto economico internazionale continua ad essere incerto, con ricadute significative sugli aumenti dei prezzi delle materie prime. La sicurezza tuttavia non può aspettare e rimane una priorità: ecco la necessità di intervenire in modo tempestivo, con un provvedimento ad hoc come quello approvato oggi».