Il teatro Goldoni compie 400 anni e apre una call per nuovi progetti di spettacolo

Il teatro Goldoni di Venezia compie 400 anni di vita e in occasione di queste celebrazioni il Teatro Stabile del Veneto e Arteven hanno aperto una call rivolta alle compagnie teatrali del territorio per la presentazione di nuove proposte di spettacoli. I progetti selezionati entreranno nel programma dell’iniziativa “Goldoni 400” come parte di un cartellone teatrale diffuso che animerà i comuni del Veneto nel corso del 2023 e inizio 2024.

Potranno essere valutati progetti relativi a spettacoli di diverso genere e formato, di nuova produzione o riprese, con preferenza riservata a titoli legati ad autori veneti, della tradizione e contemporanei, riferita anche alla commedia dell’arte ed alle sue più recenti evoluzioni. Gli spettacoli potranno essere ospitati nelle usuali sedi teatrali, all'interno di palazzi o ville storiche o all'aperto, in piazze e giardini, oltre che in un teatro mobile appositamente allestito per il quattrocentenario. Le compagnie professionali con sede legale o operativa in Veneto potranno inviare i loro progetti entro il 10 giugno 2022.

Il progetto “Goldoni 400”

Nel 1622 inaugura a Venezia il Teatro di San Luca o di San Salvador, Vendramin o Apollo. Il più antico teatro al mondo a svolgere, in via esclusiva e continuativa, una regolare stagione artistica dopo 4 secoli dalla sua apertura. Il teatro che attualmente porta il nome di Carlo Goldoni.

Nel 1793 l’autore a cui questo prestigioso luogo d’arte e cultura è intitolato muore, lasciando un’eredità immensa, che tutt’oggi alimenta la creatività di artisti in tutto il mondo.

I 400 anni del Teatro Goldoni diventano un’occasione irripetibile per riflettere sul rapporto tra il Veneto e il teatro, tra i territori e le sue molteplici vocazioni artistiche, lungo un tracciato che attraversa 4 secoli e che trova le sue radici nel glorioso Stato da tera e da mar.

Per informazioni e scaricare il bando: www.teatrostabileveneto.it e www.arteven.it