Sono 67 le proposte di spettacolo per i 400 anni del Teatro Goldoni

Sono 67 le compagnie teatrali del territorio che hanno risposto alla chiamata del Teatro Stabile del Veneto e di Arteven per nuove proposte di spettacoli nell’ambito del progetto “Goldoni 400”.

I progetti inviati dalle imprese teatrali attive nella regione verranno valutati in questi giorni dalla Commissione presieduta da Walter Zambaldi, direttore del Teatro Stabile di Bolzano, e composta da Carlo Mangolini, responsabile dell’area formazione dello Stabile del Veneto e da Benedetta Bruzzese, responsabile della programmazione dei progetti di promozione e formazione del pubblico di Arteven.

Gli spettacoli selezionati potranno entrare nel programma delle celebrazioni dei 400 anni del Teatro Goldoni di Venezia come parte di un cartellone teatrale diffuso che animerà i comuni del Veneto nel corso dell’autunno 2022, 2023 e inizio 2024 e potranno essere ospitati nelle usuali sedi teatrali, ma anche all'interno di palazzi storici o all'aperto, in piazze e giardini, oltre che in un teatro mobile appositamente allestito per il quattrocentenario nel 2023.

I 400 anni del Teatro Goldoni diventano un’occasione irripetibile per riflettere sul rapporto tra il Veneto e il teatro, tra i territori e le sue molteplici vocazioni artistiche, lungo un tracciato che attraversa 4 secoli e che trova le sue radici nel glorioso "Stato da tera e da mar".