Su e zo per i ponti, si rinnova la partnership tra manifestazione e Autorità portuale

Quarantaduesima edizione della "Su e Zo per i Ponti di Venezia", l'evento torna ed è stato annunciato a Ca' Farsetti dopo 2 anni di pausa, la tradizionale passeggiata non competitiva di solidarietà alla scopertà della città, organizzata dall'associazione di promozione sociale Tgs Eurogroup con il patrocinio del Comune di Venezia.

In occasione della 42. edizione della “Su e Zo per i Ponti di Venezia”, in programma domenica 15 maggio, il waterfront del Porto di Venezia si aprirà alla città per accogliere i partecipanti al percorso breve della tradizionale manifestazione veneziana. L’Autorità si sistema portuale rinnova così, per il ventiduesimo anno consecutivo, la partnership con Tgs Eurogroup. Quello che negli ultimi anni era il “punto porto”, collocato al varco 34/17 a Santa Marta, diventerà così area di raccolta, controllo e partenza per tutti coloro che si iscriveranno alla 5 chilometri grazie all’impegno di tutta la Port Community, dall’Autorità di sistema portuale, passando per la Capitaneria di porto, la Guardia di finanza, l’agenzia delle Dogane e dei monopoli, la polizia di frontiera, fino a Venezia terminal passeggeri.

«La passeggiata Su e Zo per i Ponti vede in noi un partner consolidato - commenta Fulvio Lino Di Blasio, presidente dell’Autorità di sistema portuale del mare Adriatico settentrionale - questo è l’anno della ripartenza della manifestazione e noi non vediamo l’ora di accogliere famiglie e giovani pronti a partire, proprio dal nostro waterfront, per la 5 chilometri. Far vivere il waterfront è, e sarà sempre più, un obiettivo dell’Autorità di sistema portuale per valorizzare un luogo strategico di interazione fra città e porto. Compito del nostro Ente è proprio favorire questo processo di integrazione con la città così come operare sulle infrastrutture e sui beni del demanio portuale nelle aree che si pongono in forte connessione con la città come sta avvenendo nell’area ex-platea lavaggi e per i ponti San Nicolò e Molin».