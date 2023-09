5° concorso fotografico "Acqua": vince "Autumn reflection" di Romano Ramadori

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di VeneziaToday

Il 2022 può essere annoverato come l’ anno della ripartenza delle varie attività post-covid. Nello stesso periodo, ovviamente, sono riprese a pieno ritmo anche tutte le iniziative di UPM - Università Popolare Mestre. In particolare, per quanto riguarda i concorsi e le esposizioni, il 2022 ha visto l’Associazione impegnata su due fronti: da un lato ha realizzato la mostra espositiva delle opere che nel 2021 avevano partecipato al terzo concorso fotografico e, dall’altro, ha bandito ed organizzato il quarto concorso fotografico, dal titolo “Muri” esponendo, dopo la premiazione, le relative foto in una apposita mostra presso la sala della Provvederia di Mestre.

Il “Gruppo Concorsi”, costituitosi in maniera spontanea all’interno di UPM proprio a cavallo tra il 2021 ed il 2022, ha camminato ed è cresciuto facendo proprie le esperienze di chi lo aveva preceduto, cercando di calzare scarpe che già conoscevano il percorso. Il lavoro svolto dal gruppo nel 2022 è stato gratificato da una buona partecipazione al concorso, cui hanno preso parte oltre 50 autori, con proposte interpretative talora molto interessanti. Nel 2023, infine, sono state risolte alcune delle criticità organizzative emerse nelle precedenti edizioni, grazie sicuramente al ritorno alla piena “normalità”, che ha consentito di lavorare con ritmi meno serrati e con tempi più funzionali ad una corretta operatività.

Per la 5° edizione del concorso fotografico è stato scelto un tema che si è prestato ad innumerevoli interpretazioni; un tema che la nostra quotidianità ci propone nelle più svariate sfumature, dal bisogno al gioco; un tema che alcune esperienze del passato hanno talora ammantato di significati negativi; un tema che ci spinge ad una seria riflessione sul futuro: “Acqua”. “Tutto è quieto quando il Mare dorme, ed è solo allora che tendendo l’orecchio si possono sentire le orme dei sorrisi abbandonati sulle battigie da cuori distratti”. Sono i versi con i quali Marilena Rado (socia UPM e corsista del laboratorio di scrittura creativa), ha “fotografato” per noi un'immagine, utilizzando parole che danno voce all'acqua. Presenza/assenza, gioia/dolore, necessità/gioco, potremmo proseguire all’infinito nell’elencare le idee, le parole, le immagini che descrivono l’elemento Acqua; elemento che talvolta ci accarezza come un'onda che lambisce la riva mentre, in altre occasioni, ci schiaffeggia e sembra volerci punire.

Forse è proprio grazie alle molteplici interpretazioni e significati attribuibili al tema che il 5° concorso fotografico 2023, il cui termine per la partecipazione si è concluso il 31 maggio scorso, ha interessato e coinvolto un così elevato numero di candidati: 79 autori che hanno prodotto complessivamente 202 opere fotografiche.

Non si può fare a meno di sottolineare l’adesione sempre più larga a questa iniziativa di UPM, specialmente se si tiene conto della provenienza territoriale dei partecipanti: il 36% delle opere giungono da fuori regione, il 46% da fuori provincia e solo il 18% arriva dal veneziano. La cresciuta visibilità, anche a livello nazionale, rispetto al precedente concorso è senza dubbio dovuta ad una divulgazione dell’iniziativa più capillare e, soprattutto, più mirata a coinvolgere il variegato mondo amatoriale dei circoli della fotografia. Non va dimenticato, poi, il prezioso lavoro di coordinamento svolto da Franco Cremasco (socio e volontario UPM), che ha raccolto e numerato le 202 opere, in modo da sottoporle in forma anonima alla giuria, la quale ha lavorato sulla base di un sistema articolato di punteggi/tabelle utili per ottenere, nella maniera più oggettiva possibile, la graduatoria finale degli autori.

La Giuria era composta da Mario Zanardi (Presidente UPM), Luigi Russo (socio e volontario UPM), il docente di fotografia in UPM Luca Rossetto, la Art Director di Kaleidos Tiziana Talamini e la storica della fotografia Monica Mazzolini. Come indicato nel bando del concorso, i premiati e le relative opere troveranno spazio all'interno del numero 49 di Kaleidos, mentre una cospicua selezione di autori vedrà una delle proprie foto esposte presso la Provvederia di Mestre (Ve), in via Palazzo 1 dal 05/10/2023 all’ 11/10/2023, tutti i pomeriggi dalle 16:30 alle 19:00 e domenica anche nella mattinata dalle 10:00 alle 12:00. La cerimonia di premiazione avrà luogo sempre nella splendida sala della Provvederia, sabato 07/10/2023 alle 17:30.