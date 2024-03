A Venezia si celebrano i 550 anni della prima legge europea sulla proprietà intellettuale

Sono partite oggi, mercoledì 13 marzo, le celebrazioni per i 550 della prima legge europea sulla proprietà intellettuale, firmata il 19 marzo del 1474 dal Senato della Repubblica di Venezia. La cerimonia si è svolta in Aula Baratto all’Università Ca’ Foscari Venezia, alla presenza, tra gli altri, del ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adoldo Urso, il sindaco di Venezia, Luigi Brugnaro, e la rettrice, Tiziana Lippiello.

Il cosiddetto "Statuto dei brevetti" rappresenta la prima legge in Europa a porre il tema e l’attenzione sugli inventori e i prodotti del loro ingegno, grazie a uno spettro di tutele e strumenti di incoraggiamento e supporto. «Il brevetto - ha precisato Lippiello - per le università rappresenta un punto di intersezione tra due obiettivi che la ricerca si deve porre. I titoli di proprietà intellettuale fungono da presupposto per i processi di creazione d’impresa. Si pensi agli spin-off, organizzazioni capaci di portare al mercato l’innovazione generando lavoro: per i ricercatori junior, studenti, professionisti ed esperti. Inoltre, il brevetto, e l’insieme di leve che le università possono mettere al lavoro per darlo in licenza, cederlo, sfruttarlo in collaborazione con partner esterni, ed è soprattutto lo strumento con cui si rende disponibile al mondo, alla società, il risultato della ricerca».

A Ca' Foscari, attualmente, sono 18 i brevetti attivi, depositati con l’Ateneo, che spaziano dalla chimica e nanomateriali alla robotica e data analysis fino al settore della healthcare, la chimica green e la circular Economy toccando anche l’ambito delle lingue con un brevetto per l'insegnamento della lingua giapponese.

«Nei suoi oltre 1600 anni di stori - ha detto Brugnaro -, la Serenissima ha rappresentato uno dei più grandi centri nei quali confluivano non soltanto merci da tutto il mondo, ma, soprattutto, tanta conoscenza. La storia dei brevetti nasce proprio in laguna. Furono infatti più di 2000 i brevetti concessi a cittadini veneziani e stranieri, donne e uomini, di qualsiasi ceto sociale, dal Senato di Venezia tra il 1474 al 1797. Tra questi, ci fu anche il brevetto concesso a Galileo Galilei, riguardante l'invenzione del suo telescopio. La Repubblica Serenissima ha così tutelato l'intelletto, il pensiero, l'intuizione che ha aperto nuovi mercati. Una tutela che è libertà di impresa».

Alle parole del sindaco, sono seguite quelle del ministro Urso. «L’evento di oggi si pone, non a caso, come passaggio di testimone dell’avvio del B7 di Confindustria e del G7 dell’Industria, Tecnologia e Digitale, che nei prossimi tre giorni vedranno confrontarsi, tra Verona e Trento, centinaia di imprenditori nazionali e internazionali. All’inizio di questa legislatura - ha aggiunto -, proprio perché riconosciamo le imprese come soggetti principali dell’economia, abbiamo realizzato la legge quadro sul Made in Italy e istituito la giornata nazionale del made in Italy, che si svolgerà ogni anno, a partire dal 2024, il 15 aprile, data di nascita di Leonardo Da Vinci, simbolo per eccellenza dell’incontro tra cultura, scienza e innovazione».