65° Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, terza Venezia

Domenica 19 dicembre si è concluso il 65° Palio delle Antiche Repubbliche Marinare a Genova. Un'edizione invernale baciata dal sole che ha visto giungere in volata al primo posto il galeone di Genova, seguito da quello di Amalfi. Terzo il galeone di Venezia, città vincitrice dell'ultima edizione svoltasi a Venezia il 2 giugno 2019, con Pisa in quarta posizione. Con questo risultato Genova si assegna la decima vittoria del Palio delle Antiche Repubbliche Marinare, competizione che però vede sempre primeggiare Venezia con la vittoria di ben 34 edizioni in 64 anni. La prossima edizione sarà ospitata a Pisa nel 2022.