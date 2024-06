7 anni fa il rogo della Grenfell Tower: Gloria e Marco attendono ancora giustizia

Sono passati sette anni dalla notte del 14 giugno 2017 e dal rogo della Grenfell Tower, il palazzo di 24 piani nel quartiere North Kensigton a Londra, che sconvolse il Regno Unito e non solo: molte delle 72 persone decedute erano straniere. Tra loro c'erano anche Gloria Trevisan e Marco Gottardo, due giovani architetti che vivevano insieme agli ultimi piani del palazzo, originari rispettivamente di Camposampiero e di San Stino di Livenza (si erano conosciuti a Venezia, alla facoltà di architettura). Un anniversario accompagnato dalla notizia che il processo, molto complesso, sui fatti, si avvierà non prima del 2027: «Amatissimi Gloria e Marco, sono trascorsi ormai sette anni da quella tragica notte e inevitabilmente il ricordo ci riporta a un turbine di emozioni - ha scritto la mamma di Gloria, Emanuela Disarò - Riaffiorano il dolore, l’impotenza, la rabbia, l’ingiustizia e tutto ciò che abbiamo dovuto affrontare fino ad oggi. Chissà come sarebbero state le nostre vite se non fosse successo tutto questo. È questa la domanda che ci facciamo più spesso».

Gli eventi

Il rogo è stato un evento che ha scosso il Regno Unito, non solo per il numero dei morti, ma anche per la dinamica dei fatti di quella sera. Ormai da tempo è chiaro che l'incendio sia divampato (probabilmente a causa di un guasto) dentro o nei pressi di un frigorifero al quarto piano, poco prima dell'una di notte. I primi pompieri arrivarono presto, ma ci fu una serie di eventi non previsti che trasformarono l'incendio in una tragedia collettiva. In particolare il rivestimento esterno del palazzo, in polietilene, recentemente rinnovato, si rivelò molto infiammabile, contribuendo alla propagazione delle fiamme invece che alla loro limitazione. L'ordine dei soccorsi, che stavano intervenendo nel palazzo, contribuendo a salvare decine di persone, fu quello di chiedere a tutti di rimanere nei propri appartamenti, supponendo che l'incendio sarebbe stato limitato all'appartamento in cui si era propagato inizialmente. Risulterà un errore costato decine di vite, con molti inquilini rimasti ai loro posti - tra questi anche Gloria e Marco, che ebbero il tempo di chiamare a casa - e altri rifugiatisi nei piani superiori in attesa dei soccorsi: l'ordine di evacuare l'edificio arriverà solo alle 2.47, troppo tardi. I report prodotti dopo l'incendio, richiesti dal governo britannico - che nel 2021 ha promosso anche una nuova legge sulle norme antincendio -, hanno rivelato anche la presenza di altri materiali infiammabili nell'edificio, e di sistemi antincendio e di sicurezza manchevoli o non funzionanti.

Il processo e i tempi della giustizia

Il processo, ormai è noto, inizierà nel 2027, forse nel 2028. È un processo molto complesso per il Regno Unito, con 58 imputati, 19 ditte citate a giudizio, perizie, centinaia di testimoni. Il rogo si posizionava in un quartiere "bene" di Londra, e il palazzo è del Lancaster West Estate, che possedeva al tempo circa 1000 appartamenti. I lavori di rinnovamento erano finiti nel 2016, con una spesa di 8,6 milioni di sterline. Giannino Gottardi, padre di Marco, in questi giorni ha alzato la voce: «Speriamo che non si abbassino mai le luci e che questa immane tragedia non finisca nell’oblio. Il fatto è noto e chi ritiene di poter fare qualcosa lo faccia di sua spontaneità - ha detto, riferendosi alla diplomazia italiana - Ogni sei mesi, più o meno, c’è qualche contrattempo e si sposta la data di inizio del processo. Capisco tutto. Molto meno questi rinvii. Non ci sono tempi certi per l’inizio del dibattimento. Non lo accettiamo».

«Veniamo a sapere dalle notizie pubbliche che il processo, che riguarda complessivamente 72 persone, non inizierà prima del 2027 o addirittura del 2028. Tempi non tollerabili per chi vive nella sofferenza del ricordo. Auspico che tramite i canali governativi italiani si interloquisca al più presto con il governo inglese, affinché i tempi della giustizia del Regno Unito siano rispettosi di una tragedia così immane» ha fatto sapere il presidente della regione Veneto Luca Zaia.

In ricordo di Marco e Gloria è stata anche creata una fondazione Onlus, Grenfellove, per promuovere progetti per i giovani.