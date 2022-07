Il Gruppo Cosmo "adotta" 8 milioni di api per tutelare la biodiversità

Il Gruppo Cosmo ha scelto da tempo le api per la propria campagna di comunicazione, identificandosi con la loro laboriosità e il loro ingegno (si pensi alle celle dell’alveare, perfettamente esagonali, una modalità costruttiva che consente il risparmio di materiale e di spazio). Sulla scia di questa scelta ambientale che mira a tutelare una specie animale oggi sempre più a rischio, nei giorni scorsi nello stabilimento di via Mestrina e in alcune aree verdi di proprietà presenti sul territorio noalese, ha fatto installare ben 100 alveari.

«Già da qualche anno - spiega l’amministratore, Fabio Cosmo - abbiamo avviato una sperimentazione, producendo anche del miele raccolto in alcuni alveari presenti su nostre proprietà nell’abitato di Noale. Ora ci siamo decisi a fare questo ulteriore passo, facendo installare alcuni alveari anche nel giardino del nostro stabilimento. Ci siamo affidati ad una ditta di grande esperienza, l’apicoltura Piccolo di Loreggia, che possa guidarci anche in questa attività che mira a diffondere la consapevolezza sull’importanza della biodiversità e a difendere un insetto che rappresenta un anello fondamentale dell’intera catena alimentare».

Per ogni alveare è presente un’ape regina; mentre si stima che per ognuno di essi ci possano essere 80 mila api, quindi complessivamente attorno agli 8 milioni di api. Al termine della stagione, grazie al lavoro di raccolta, si potrà produrre dell’ottimo miele, prevalentemente millefiori, o di tiglio. Le api oggi sono messe a rischio dai cambiamenti climatici, dall’uso di pestici, da parassiti e malattie: per questo motivo alcune aziende come il Gruppo Cosmo scelgono di schierarsi a loro difesa, adottando degli alveari con la consulenza di provetti apicoltori.