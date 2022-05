Punta Sabbioni, flussi importanti verso le isole. «Corse aggiuntive Actv nei weekend»

«L’Amministrazione comunale ha chiesto chiarezza ad Avm Actv in merito alle presunte problematiche riscontrate dai pendolari a Punta Sabbioni. L’Azienda ha evidenziato che si sono registrati flussi importanti verso le isole ma che la situazione è stata gestita agli imbarchi di linea 14 e 15 (direzione Venezia e isole). Durante i fine settimana sono attive le corse aggiuntive con una frequenza di 15 minuti e la gestione dei flussi a terra con personale dedicato». È questa la situazione che attualmente il Comune di Cavallino Teporti registra in merito al servizio di trasporto pubblico della navigazione, mentre la stagione è già iniziata.

«Il direttore della Mobilità Lagunare Gianluca Cuzzolin ha detto che gli accessi prioritari tramite varco priority ai residenti di Cavallino Treporti vengono comunque garantiti», afferma il vicesindaco Francesco Monica, che sta continuando a monitorare i lavori e i servizi e ha chiesto le modalità con le quali saranno gestite le corse durante il periodo di Pentecoste. «Le code sono inevitabili se i turisti arrivano tutti nello stesso momento, ma va considerato il tempo reale di attesa e l’accesso ai mezzi. Avm Actv ha già calendarizzato i potenziamenti e ci ha rassicurato che i nostri pendolari vengono sempre imbarcati. Durante il ponte del 3 giugno e poi a luglio il servizio verrà ulteriormente potenziato potendo contare su corse aggiuntive e gestione a terra dei flussi in tutti i giorni della settimana. Per quando riguarda i lavori, gli stessi continuano secondo cronoprogramma», afferma Monica.

Da qualche giorno, nel piazzale del Terminal, è stato installato e attivato dall’azienda anche il nuovo punto vendita. L’intervento risulta propedeutico all’avvio delle demolizioni. L’impianto provvisorio A1 (direzione Burano) vede infine un’ultima necessaria attività di completamento per l’apertura delle coperture, in massima sicurezza, tramite installazione di parapetti: intervento previsto per le prossime settimane. «Il dialogo, le richieste e il confronto con l’azienda è costante e continueremo, come sempre fatto, a monitorare la situazione e relazionarci con loro anche nelle sedi istituzionali - prosegue il vicesindaco - Continueremo a sollecitare Actv e chiedere servizi per il nostro territorio. Nei giorni scorsi abbiamo organizzato un incontro aperto ai cittadini proprio a Punta Sabbioni, al terminal, per confrontarci con la comunità, illustrare lo stato dei lavori e dei progetti che questa amministrazione, assieme agli altri enti, sta portando avanti. Uno tra questi è la sistemazione e riqualificazione del terminal e dei pontili».